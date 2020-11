El Ayuntamiento de Torralba de los Sisones construirá tres casas para atraer nuevos pobladores

El Ayuntamiento de Torralba de los Sisones, con 155 vecinos, construirá tres casas para atraer a nuevos pobladores. Según afirma el alcalde, Asterio Abad, “en varias ocasiones han llegado familias al pueblo decididas a instalarse y no han podido quedarse al no encontrar una vivienda”. Como ocurre en otros municipios del medio rural, hay muchas casas que han sido rehabilitadas como segunda residencia y no existen viviendas en buenas condiciones para la venta o el alquiler.

Los tres inmuebles serán levantados en un solar de 500 metros cuadrados ubicado en el centro de la población. Este espacio estaba ocupado antes por un edificio ruinoso que ya ha sido demolido. Las obras de una primera vivienda, con una inversión de 110.000 euros, arrancarán muy pronto, mientras que los trabajos de las dos restantes, con un coste similar cada una de ellas, se construirán a continuación.

El alcalde prevé que el próximo mes de junio Torralba de los Sisones, en la comarca del Jiloca, ya cuente con una casa lista para ser ocupada por nuevos pobladores. Abad explica que en la localidad y en el entorno más próximo no falta el empleo. “Tenemos un bar y el sector de la construcción está bastante activo y necesita mano de obra”, asegura el regidor. Añade que en municipios próximos más grandes, como Calamocha o Caminreal, hay ofertas de trabajo. Además, se necesitan pastores en la zona, donde existe una ganadería muy próspera.