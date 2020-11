Mil firmas piden más médicos para el centro de salud de Utrillas, con una plaza vacía cinco meses

Vecinos de Utrillas han reunido mil firmas con las que denuncian que una de las dos plazas de médico titular que existen para atender a la población de la localidad ha estado cinco meses vacía. El facultativo que la ocupaba enfermó de covid a finales de marzo y, ya curado, acaba de jubilarse. Hubo un sustituto, pero solo estuvo dos meses. En el centro de salud, de ámbito comarcal, trabajan en total seis profesionales, pero cuatro de ellos se desplazan a los municipios cercanos. Hay también cinco médicos de refuerzo, pero uno está de baja y otro ha cambiado de destino.

"Nos hemos quedado con un médico para 3.000 habitantes. Eso supone demoras en la atención sanitaria y una gran sobrecarga de trabajo para el resto de los profesionales", protestó este martes Ana Carmona, la presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Utrillas, una de las entidades impulsoras de la recogida de firmas. Según dijo, el centro de salud está "saturado". "Hay vecinos que han llegado a hacer en una mañana 20 llamadas de teléfono hasta que alguien ha descolgado y, luego, tienen que esperar una semana o más para ser atendidos de su dolencia". "Estamos peor que el año pasado, cuando no había covid", zanjó la mujer.

Fuentes médicas señalaron que la falta de personal puede hacer que un facultativo llegue a ver en una sola jornada hasta 70 pacientes. Las firmas, recogidas en apenas 5 días, fueron entregadas al alcalde de_Utrillas, Joaquín Moreno, y en fechas próximas, una vez se sumen a ellas las rúbricas aportadas desde pueblos cercanos, se enviarán al Gobierno aragonés.

La gerente del sector sanitario de Teruel, Perla Borao, afirmó que el problema es que "no hay médicos por ningún lado". Explicó que, pese a ello, desde la semana pasada un profesional está "reforzando y cubriendo el cupo" del facultativo que se ha ido, acudiendo a la localidad minera 3 días a la semana "para descargar al resto del equipo del centro de salud de Utrillas".

La medida, no obstante, ha sido tachada por el alcalde de "apaño". Para Joaquín Moreno, el Salud no presta a la comarca de Utrillas la atención que esta precisa, teniendo en cuenta que en una de las residencias de mayores de la zona se está registrando un brote de covid que ya se ha cobrado la vida de 12 personas. "Esta situación no se soluciona con un médico tres días a la semana -se queja el regidor-, queremos que la consulta se abra al 100%, con total normalidad, porque muchos vecinos se han quedado sin médico de cabecera y eso es inadmisible".

Moreno sostiene que la falta de un médico titular hace que "la gente sea atendida por un profesional con mucho retraso". Denuncia que las carencias en personal han abocado al centro de salud a una situación límite, "a pesar de que la Atención Primaria es el primer eslabón de la cadena sanitaria y tiene una especial importancia en el medio rural, donde los hospitales están lejos".

Fuentes sanitarias señalaron que el centro de salud de Utrillas atiende a la población de más de 10 municipios, algunos de ellos distantes 35 kilómetros, lo que obliga a los profesionales a cubrir en un día trayectos de hasta 70 kilómetros entre ida y vuelta. "O hay incentivos laborales y económicos, o será muy difícil cubrir las plazas del medio rural", indicaron estas mismas fuentes.