La Semana Modernista de Teruel se pasa al formato online

La Semana Modernista de Teruel se celebrará, debido a la pandemia, en formato digital del 17 al 22 de noviembre de 2020. La edición que contará con diferentes propuestas que abarcan desde ponencias, documentales, exposiciones y estrenos de distintos cortometrajes, todo online y con el objetivo de mantener vivo este homenaje al arte modernista de la ciudad.

Las actividades pretenden acercarse a la vida en el Teruel de 1912, donde convivían las tradiciones de los usos y costumbres de la vida cotidiana propia del pueblo con la nueva sociedad emergente de intelectuales vinculados a la burguesía.

EL programa contará con distintas propuestas culturales como la conferencia de Serafín Aldecoa titulada “Teruel en el cambio de siglo: Medievalismo, Modernismo y Amantes” o la impartida por Alberto Granados bajo el titulo “Julio Belenguer y la idea del Esperanto: un idioma para un futuro de paz”.

Además, se estrenarán cuatro cortos documentales de la mano de César Rubio, concretamente, uno de ellos tratará sobre la figura de distintas “Mujeres de Jota en la época modernista”. Los otros tres también se harán eco de la importancia del folclore aragonés y se titulan “Las Fiestas de la Jota y sus protagonistas en el periodo de entresiglos”, “Junio de 1928: dos colosales joteros protagonistas de una Fiesta de la Jota en el Marín” y, por último, “Ofelia de Aragón: Reina de la canción regional y diva de la Jota”.

Asimismo, se ha planteado un certamen fotográfico titulado “Paseos visuales por nuestro Modernismo”, compuesto por tres exposiciones ubicadas una sala virtual llamada “Domingo Uriel” y que estará en la página web de la Fundación Bodas de Isabel, organizadora de la Semana Modernista. Las dos primeras reflejarán algunas imágenes de las recreaciones realizadas en las pasadas ediciones realizadas por varios autores: “Nuevos aires, Nuevos tiempos” y “Retrato de una época”. La tercera exposición se titula “El retrato pictorialista” y recoge un proyecto de colaboración con la Universidad de Zaragoza, Facultad de Bellas Artes de Teruel, elaborada por el fotógrafo Marcos Malo.

En el programa también se incluyen tres importantes estrenos, por un lado, el del recital “El Tercer Amante”, celebrado en el Teatro Marín en el marco de la edición de la Semana Modernista de 2018 y en el que se interpretan algunas de las obras recogidas en el cancionero elaborado por Domingo Gascón y Guimbao en el año 1907 con más de 500 coplas dedicadas a los Amantes de Teruel. Este cancionero toma vida en las voces de Ismael López y Sara Soriano, con el acompañamiento de la rondalla dirigida por el maestro Jorge Yagüe, y con la presencia en escena de "El tercer amante".

El sábado se estrenará el corto “La Valise Enchantée. (La Maleta Ecantada)”, grabado por “La Troupe de Chomón” que está formada por varios voluntarios de la Fundación Bodas de Isabel. Este audiovisual relata la historia de una joven que llega a la ciudad para compartir sus ilusiones y fantasías; pero agotada, es vencida por el sueño, aunque, cuando despierta, la magia todavía está ahí.

El domingo se estrenará el corto que se grabó aprovechando el rodaje de una de las escenas de La Partida de Diego titulado “Les fantômes d'Isabel (Los Fantasmas de Isabel)”. También rodada por la Troupe de Chomón. En este caso, se hace una regresión al año 1212. Diego de Marcilla va a despedirse de su amada Isabel, la víspera de su partida a la cruzada. Cuando está a punto de prometerse en amor, aparece un demonio que lo hipnotiza y hace que se desmaye. Isabel asiste aterrorizada a este episodio donde la bruja parece arrebatar el alma a su amado. El joven Diego descenderá al inframundo para enfrentarse a sus temores más horribles.

En la programación también participarán algunos de los habituales en la Semana Modernista como la Escuela de Danza Las Torres, A. C. Ciudad de Los Amantes, A. C. Amigos de la Jota y la A. C. Alcoy Modernista.

Además, se ha pedido la colaboración de todos los voluntarios que participan en la Semana Modernista de Teruel para que cambien sus fotos de perfil en redes sociales durante esta celebración así como para que compartan actividades vestidos de época y así puedan mantener su participación a pesar de las circunstancias del momento.