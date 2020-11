La alcaldesa de Teruel regresa al Ayuntamiento tras quedar libre de la covid

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, se ha reincorporado este miércoles a su despacho en el Ayuntamiento tras recibir el alta médica y quedar libre de la covid-19. Buj, que ha permanecido asintomática durante la cuarentena que ha pasado en su casa, ha comunicado a través de las redes sociales su vuelta a la actividad municipal de manera presencial.

Emma Buj ha permanecido confinada en su domicilio desde el pasado 30 octubre. A través de su perfil de Facebook señala que "durante todo este tiempo no he tenido síntomas y he seguido al frente del Ayuntamiento por teléfono y al ordenador.".

Anuncia que ha dejado atrás la enfermedad con una foto en la céntrica plaza del Torico, tomada tras "volver a la calle".

En su comunicación, tiene un recuerdo para los enfermos que no ha podido superar la enfermedad. "Doy gracias por haber pasado la enfermedad sin problemas, son muchas las personas que no pueden decir lo mismo. Vaya mi recuerdo para todas ellas." Concluye su mensaje señalando que "algún día esto pasará, hasta entones hay que seguir resistiendo."