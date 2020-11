El propietario de la granja de visones de La Puebla de Valverde, dispuesto a reabrirla

El propietario de la granja de visones de La Puebla de Valverde afectada por un brote de la covid-19 que obligó a sacrificar a los 92.700 ejemplares que contenía ha manifestado su voluntad de reabrir la explotación, según le comunicó a la alcaldesa de la localidad, María Ángeles Izquierdo. Los animales resultaron infectados por la enfermedad, aparentemente, por contagio de los trabajadores, con varios casos de infección confirmada por PCR.

La alcaldesa indicó que uno de los dos propietarios de la granja le ha comunicado su intención de reanudar la cría de visones para la producción peletera, aunque sin concretar fechas. No obstante, desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno aragonés indican que el empresario no ha presentado todavía ninguna solicitud de reanudación de la actividad, una petición que debería ir acompañada de un documento que certificase que las instalaciones han sido desinfectadas previamente.

La explotación contaba con 14 trabajadores a plena producción, siete de los cuales resultaron contagiados por la pandemia. El seguimiento de los visones tras el contagio de los empleados reveló que el 87% de los 90 ejemplares testados había contraído la enfermedad, sin poderse determinar si la infección procedió de los humanos y se extendió a los visones o a la inversa. La DGA ordenó el sacrificio de todos los animales y actualmente la explotación está vacía.

Recientemente, se detectó en Dinamarca un brote de la covid-19 provocado por un virus que había mutado en visones, un hecho que ha motivado la orden de sacrificio de los 17 millones de visones que se crían en el país. El director de Alertas y Emergencias Sanitarias en España, Fernando Simón, ha opinado en los últimos días que es pronto para concluir que los visones pueden ser un reservorio de la enfermedad para los humanos.

El asunto, en los tribunales

El sacrificio de los casi 93.000 visones de la granja de La Puebla de Valverde el pasado mes de julio ha acabado en los tribunales, después de que la Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticias (Apadevi) presentara una querella contra el propietario de las instalaciones, al que acusa de un delito de maltrato animal. Apadevi argumenta que el empresario no adoptó a tiempo las medidas necesarias para evitar el contagio, lo que habría ocasionado, a la postre, la muerte masiva de los cerca de 93.000 animales.

El juzgado de Instrucción número dos de Teruel archivó la causa a finales del pasado mes de octubre al no encontrar indicios de responsabilidad penal en la actuación de los responsables de las instalaciones, pero la Asociación Para la Defensa de Víctimas de Injusticias acaba de recurrir el sobreseimiento.

Apadevi, que parte de la idea de que el contagio se produjo de humanos a visones, sostiene que el empresario permitió la entrada a la explotación de gente ajena a ella durante el estado de alarma, en concreto, una persona que luego daría positivo, lo que considera una imprudencia. Afirma también que el propietario no tomó medidas de prevención hasta que se descubrió ese primer positivo, si bien para entonces algunos trabajadores ya presentaban síntomas de haberse contagiado. Añade que no ha quedado acreditado que aplicase a los visones enfermos tratamiento veterinario y opina que debió aislarse a los animales sanos de los enfermos para evitar un contagio masivo. La entidad califica el archivo del caso de "precipitado" al haberse acordado sin citar a declarar siquiera al responsable de los animales y siendo además libre y no provisional.

Responsables de los visones declinaron este lunes hacer declaraciones sobre lo sucedido.