La Diputación de Teruel reclama un nuevo plan de banda ancha que incluya a la provincia

El pleno de la Diputación de Teruel ha solicitado al Gobierno de España, mediante una declaración institucional, que garantice la extensión de la banda ancha en la provincia mediante una nueva convocatoria del PEBA, después de que la primera quedara desierta. La declaración, que ha surgido a raíz de sendas propuestas sobre el tema del Partido Aragonés y Ciudadanos, especifica que “las redes públicas de banda ancha de nueva generación, de muy alta velocidad, sean capaces de prestar servicios a velocidades de al menos 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, tanto en sentido descendente como ascendente”.

El texto recoge, además, que se mantenga “el mismo importe o mayor del que se disponía en la convocatoria recientemente resuelta para la provincia de Teruel” y “los mismos objetivos mínimos de cobertura de unidades inmobiliarias, 11.230, de los cuales 9.641 corresponden a zonas blancas”. También señala que la convocatoria debe tener en cuenta “la consideración de zonas más necesitadas para la aplicación de medidas de discriminación positiva”.

Por último, un segundo punto insta al Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a “prever en futuras convocatorias las características de la provincia de Teruel para no quedar desiertas convocatorias como la reciente del PEBA ya que provoca un perjuicio el retraso en la ejecución de la misma”.

En declaraciones a los medios, antes de comenzar la sesión plenaria, el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, ha anunciado que “la Diputación de Teruel tiene como objetivo que en el 2023 todos los proyectos de extensión de la banda ancha de la provincia estén adjudicados con la colaboración de los Gobiernos de España y de Aragón”.

Rando ha señalado que “en ningún momento la provincia de Teruel ha estado excluida del plan de extensión del Gobierno de España y quien diga lo contrario falta a la verdad. El Ministerio ya decía en la misma resolución de los planes PEBA que volvería a haber una nueva convocatoria y así será, por las noticias que yo tengo, antes de que acabe el año”. Además, Rando ha recordado que el problema “como pasa en otras muchas adjudicaciones” no es que falte el dinero, sino que “las empresas no cumplían con los requisitos de las convocatorias. Ahora se ha estado trabajando para que las empresas no tengan ninguna duda”.

Respecto a la extensión de la banda ancha, el vicepresidente de la Diputación de Teruel, Alberto Izquierdo, ha señalado que “tiene que estar adjudicado porque lo que se adjudica se hace. Los tiempos en la Administración son los que son, todos sabemos lo que cuestan las licitaciones públicas, pero nuestra apuesta es decidida”. Izquierdo se ha mostrado convencido de que la convocatoria del PEBA se resolverá satisfactoriamente.

El presidente ha anunciado además que están preparando una modificación presupuestaria de urgencia que permitirá inyectar 31’7 millones de euros en el presupuesto de este año 2020. El objetivo es poner a disposición de los ayuntamientos y el tejido productivo turolense todas las herramientas posibles que permitan hacer frente a la emergencia sanitaria, después de que el Congreso diera luz verde a la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021 el pasado 20 de octubre. Se trata de 31.787.168, 86 euros y se aprobarán a través de un pleno extraordinario próximamente.

Además, ha señalado que han comenzado los contactos con los representantes de los distintos partidos políticos para elaborar el presupuesto del próximo año que, ha dicho, espera que cuenten con el máximo consenso posible.

Convocatoria del FITE municipal

En la sesión plenaria de hoy también se ha aprobado por unanimidad una propuesta del Partido Popular sobre la publicación de las bases de subvenciones para infraestructuras municipales del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2019 después de que éste aceptara incorporar la enmienda presentada por el Grupo Socialista.

De esta forma, la propuesta final insta al Gobierno de Aragón a “que publique, en no más de un mes, las bases de las subvenciones para infraestructuras municipales del FITE 2019”. Además, la propuesta aprobada por todos los partidos pide “simplificar las bases de la convocatoria para evitar, en el mayor grado posible que, como ha ocurrido con el FITE 2017, se produzcan renuncias a las ayudas por razones estrictamente formales y, por lo tanto, no causadas por los propios consistorios”. Finalmente, un tercer punto solicita “a los gobiernos de España y de Aragón que firmen el FITE 2020 a la mayor brevedad posible”.

En las declaraciones previas ante la prensa, el presidente de la Diputación de Teruel , Manuel Rando, ha apuntado que el Fondo de Inversiones de Teruel es “de todos y tenemos que trabajar todos juntos para conseguir la unanimidad que requiere”. Ha señalado que es un hecho “evidente” que los problemas del pasado para su cumplimiento “se van a acabar con el carácter plurianual que han aprobado los actuales Gobiernos de Aragón y de España, porque habrá tres años para llevar a cabo las obras”.

En el pleno también se ha debatido una moción que el PAR ha presentado de urgencia, en relación a las medidas limitativas aplicables a los establecimientos de hostelería y restauración en el medio rural. La moción insta al Gobierno de Aragón a “incluir los establecimientos de hostelería y restauración de municipios del medio rural en una de las excepciones que permite aforos para consumo en interior en los ámbitos territoriales en que resulte posible y en función de la situación epidemiológica concreta de cada municipio. Dicho aforo se acotará con un mínimo del 25% y el máximo que establezcan las autoridades sanitarias competentes”.

La medida ha salido adelante con 16 votos a favor (PAR, PP, Ciudadanos y Ganar), después de que el PAR aceptara enmiendas del PP y Ciudadanos. Los diputados del PSOE se han abstenido alegando que las autoridades sanitarias han tomado esta medida ante la gravedad de la situación y que, como ya ha demostrado anteriormente, el Gobierno de Aragón tendrá en cuenta el medio rural en la flexibilización de las medidas cuando la situación sanitaria lo permita. Además han señalado su apoyo a la hostelería, recordando que el Ejecutivo autonómico está apoyando a los hosteleros y al turismo con una inyección económica de 6 millones de euros y ya ha anunciado un próximo plan de choque para el sector.

Izquierdo: "La gestora del PAR es una reunión de amigos"

El vicepresidente de la Diputación, el aragonesista Alberto Izquierdo, ha calificado de "reunión de amigos" a la comisión gestora de la provincia creada por militantes críticos con el presidente del PAR, Arturo Aliaga. Para Izquierdo, la gestora no tiene ninguna validez práctica al no estar prevista en los estatutos del partido. Ha añadido que igual que los críticos han promovido una comisión gestora provincial se podrían promover gestoras comarcales, "para la ciudad de Teruel o para sus barrios". Ha recalcado además que los mismos dirigentes que autodisolvieron el Comité Intercomarcal del PAR en Teruel promueven ahora el nuevo órgano de dirección.

Alberto Izquierdo ha afirmado que el hecho de que la portavoz de la gestora, Berta Zapater, sea a la vez la portavoz del grupo del PAR en la Diputación, no va a alterar el funcionamiento del equipo de gobierno PSOE-PAR. Ha añadido que el lugar en el que deberán dirimir las diferencias internas es en el congreso del partido previsto para 2021 y no antes. Instó a los críticos con Aliaga a aceptar el resultado del último congreso del PAR y sus órganos de dirección. "No es el momento de jugar al juego de las sillas", ha remachado.