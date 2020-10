La agrupación Teruel Existe devuelve las donaciones que recibió para pagar su campaña electoral

La Agrupación de Electores Teruel Existe, como ya anunció al constituirse, está procediendo al reintegro de las cantidades que, como aportaciones económicas voluntarias, realizaron numerosos ciudadanos para la financiación de la campaña electoral de noviembre de 2019. Para tramitar esas devoluciones es necesario que cada uno de los donantes cumplimente un formulario en la web del movimiento ciudadano.

En octubre de 2019 el movimiento ciudadano Teruel Existe decidió presentarse a las Elecciones Generales como una agrupación de electores. Para ello debían obtener un amplio apoyo de la ciudadanía, mediante el procedimiento previsto en la legislación electoral. Se necesitaba el respaldo de al menos el 1% del censo electoral provincial, para que la Junta Electoral Provincial admitiese las candidaturas. Los requisitos fueron superados con creces hasta alcanzar la cifra de 6.781 firmas, el 6,34% del censo. Los miembros de la agrupación de electores señalaron que su objetivo era “llegar hasta donde se toman las decisiones, influir en las políticas y conseguir que el futuro de nuestra tierra cambie de una vez por todas, antes de que sea demasiado tarde”.

En la presentación de la agrupación de electores pidieron el apoyo de los ciudadanos para colaborar en la financiación de una modesta campaña electoral, ya que a diferencia de los partidos las agrupaciones tiene muchas limitaciones y además no obtienen adelantos de subvenciones electorales para la campaña como los partidos.

Su compromiso era devolverlas, si los resultados de las elecciones permitían poder obtener la subvención por gastos electorales. El 10 de noviembre de 2019, con 19.761 votos (26,66% del total emitidos), Teruel Existe entraba en la historia de la política española. Por primera vez una agrupación de electores llegaba a las Cortes Generales, con un diputado, Tomás Guitarte, y dos senadores, Bea Martín y Joaquín Egea, y lo hacía además siendo la lista más votada en la provincia.

Estos buenos resultados les garantizaron poder recibir la subvención de los gastos electorales que se han justificado ante el Tribunal de Cuentas. Una vez completado el largo procedimiento, la agrupación ha podido recibir un adelanto del 90% de los gastos electorales justificados, por ello se ha comenzado a realizar las devolución de las aportaciones, cumpliendo los compromisos acordados.

Fueron muchas las pequeñas aportaciones que recibió la agrupación electoral Teruel Existe, y hay personas que han transmitido que no quieren obtener la devolución. A través de la página web de Teruel Existe se puede consultar la información, donde también informan de que si no se desea recuperar la aportación, los interesados deben comunicar su intención por correo electrónico. A través de su web Teruel Existe transmite su “sincero agradecimiento a todas y cada una de las personas que colaboraron para poder dar este gran salto. Sin vosotros no hubiese sido posible este sueño colectivo. Muchísimas gracias.”