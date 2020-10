Arranca la consolidación de la iglesia de San Miguel de Teruel pero su conversión en centro cultural se aparca sin fecha

La empresa Patrimonio Inteligente S. L. ha iniciado las obras de consolidación de la iglesia de San Miguel de Teruel, con un presupuesto de 1,2 millones de euros. Los trabajos corresponden a las dos primeras fases del plan director que pretende convertir el antiguo templo en un centro cultural, aunque la intervención se limitará, inicialmente, a las obras necesarias para mantener en pie el edificio, en estado ruinoso.

La falta de financiación y las prioridades establecidas por el Ayuntamiento reducen las obras previstas al apuntalamiento del voluminoso edificio, la reparación de goteras, el tabicado de ventanas, la sustitución completa de la cubierta y la restauración del campanario, la parte más costosa del contrato en ejecución.

El templo, en desuso desde hace medio siglo, fue adquirido por el Ayuntamiento al Obispado de Teruel en 2002 por 270.000 euros con el propósito de restaurarlo para darle una utilidad cultural, un objetivo que deberá esperar. El Ayuntamiento encargó un plan director para culminar la rehabilitación y reutilización de la iglesia que fue redactado por Fernando y José Ignacio Aguerri. Preveía una inversión total de 5,4 millones de euros para generar un gran centro cultural de 2.476 metros cuadrados construidos que incluía un auditorio en la nave central del templo, locales de ensayo y salas para exposiciones.

Entre medias, hubo una cesión fallida del templo a la comunidad rumana de la ciudad para su adaptación como iglesia ortodoxa. El edificio revertió a manos municipales sin que los beneficiarios iniciaran la rehabilitación ante la envergadura de la empresa y por falta de recursos.

La alcaldesa, Emma Buj, reconoció al adjudicar la consolidación del antiguo templo que el centro cultural previsto "tardará en llegar" porque las prioridades municipales en materia de equipamiento cultural y social pasan por la reconversión del antiguo Centro de Orientación y Acogida de Menores (Coam) como centro social y por la construcción de un auditorio.

El concejal delegado de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, aclara que la actuación se limita a "estabilizar" el edificio para que "no se deteriore más", pero añade que la reconversión en centro cultural "no es prioritaria" para el Ayuntamiento y "no hay plazo" para su ejecución.

Contratada la última fase para restaurar San Francisco

Suelo y Vivienda de Aragón acaba de adjudicar las últimas fases de la restauración de la iglesia de San Francisco de Teruel por 412.042 euros a la empresa Cabero Edificaciones S. A., de Valladolid, con un plazo de ejecución de ocho meses. La intervención completará la reparación del monumento gótico más importante de la ciudad y uno de los principales de la provincia. La financiación procede del Fondo de Inversiones de Teruel.

Los trabajos a ejecutar corresponden a la demolición del pavimento actual y su renovación con el correspondiente control arqueológico, la instalación de suelo radiante y la restauración de las partes bajas de los muros interiores y sus basas. También se procederá a la reparación de las vidrieras y de las tracerías de piedra que las enmarcan. Se instalará una nueva caldera de calefacción.

Por otro lado, Suelo y Vivienda de Aragón contrata también la tercera fase de la rehabilitación de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Burbáguenacon Estudio Métodos de la Restauración S. L. por 288.747 euros. La restauración motivó la movilización del vecindario ante el estado ruinoso del monumento, catalogado como bien de interés cultural. En 2010, la población amenazó con boicotear las elecciones locales de 2011 y no presentar ninguna candidatura si la Administracion no se implicaba en la rehabilitación.