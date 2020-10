Clamor en Teruel para ampliar la uci con intensivistas y evitar traslados a Zaragoza

La mayor presión asistencial en los hospitales por la covid ha puesto contra las cuerdas a la uci del Obispo Polanco de Teruel, con sus 8 camas ocupadas desde hace 6 días y un paciente trasladado ayer a Zaragoza por falta de sitio. Médicos y asociaciones vecinales se muestran indignados y reclaman a la DGA que dote a esta unidad con los especialistas suficientes para poder ampliar las plazasy evitar derivaciones. Los 170 kilómetros que separan a ambas capitales suponen un viaje de dos horas en uvimóvil. El helicóptero medicalizado es mucho más rápido, 20 minutos, pero solo vuela por el día.

Los intensivistas de Teruel, tres a jornada completa y otros dos a media jornada, lo que supone dos médicos menos que en la primera ola de la pandemia, se sienten desbordados y agotados y piden a Sanidad que intensifique el apoyo que vienen recibiendo de especialistas de hospitales zaragozanos y que se ha visto recortado por la covid.

El presidente de las asociaciones vecinales de Teruel, Pepe Polo, pidió este jueves "que se busquen médicos donde sea, porque un viaje de dos horas para un paciente crítico no parece la mejor solución". El delegado de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) en Teruel, Teodoro Corchero, reforzó la queja afirmando que "es imprescindible que las plantillas de profesionales estén bien dotadas con arreglo a la población".

El presidente del Colegio de Médicos de Teruel, Ismael Sánchez, advirtió de que es "urgente" solucionar el problema de la uci, derivado, a su juicio, de una falta de planificación que se ha puesto en evidencia con la covid. "Hay que intentar que los especialistas vengan a Teruel, porque es mejor trasladar a los profesionales que a los pacientes", dijo.

Joaquín Larramendi, presidente de la Asociación contra el Cáncer, se sumó a las protestas al valorar que la falta de camas de uci puede frenar el ritmo de intervenciones quirúrgicas y calificó de "barbaridad" someter a un paciente crítico a dos horas de viaje.

El jefe de la uci de Teruel, José María Montón, reivindicó un mayor margen de camas porque la ciudad no cuenta con otros hospitales y opinó que el traslado de pacientes no es la mejor solución por una cuestión "de dignidad". "Un enfermo –dijo– no puede ir de un sitio a otro". Pidió, en concreto, que los intensivistas contratados en Zaragoza con motivo de la covid acudan a Teruel periódicamente para reforzar el trabajo de los especialistas turolenses, insuficientes en número para asumir todas las guardias.

Desde la DGA señalan que la bolsa de profesionales está vacía, si bien se estudia cómo paliar el problema. "Si hay recursos, intensificaremos el apoyo a Teruel", remarcan. Aseguran que "no se va a dejar a nadie sin atención".

La situación también es muy complicada en Zaragoza. El Servet ha abierto una uci de apoyo por si se quedan sin camas para pacientes críticos y para no tener que suspender cirugías que precisan cuidados intensivos. El Clínico ha acondicionado una nueva sala, con 6 puestos uci, que podría empezar a funcionar si empeorara la situación epidemiológica e hicieran falta más camas.