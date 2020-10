Teruel Existe advierte de que excluir la provincia del programa de banda ancha es un "escollo" para negociar el presupuesto de 2021

La exclusión de Teruel del Programa de Extensión de Banda Ancha del Gobierno ha levantado ampollas en la provincia, con una precaria cobertura de telefonía móvil y de internet de banda ancha. El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, se ha declarado “molesto” con la decisión del Ministerio de Asuntos Económicos y para la Transición Digital. Añade que ya advirtió al Ministerio de que esta situación se podía dar dado el escaso atractivo para las operadoras de la provincia por su baja demografía.

Guitarte advierte de que si no se corrige la situación supondrá un “escollo” en la negociación de los presupuestos del Estado para 2021. El parlamentario ha aclarado, no obstante, que detecta “voluntad política” en el Gobierno de reconducir la situación con una nueva convocatoria que atienda las necesidades de las 13 provincias que no han entrado en la primera, entre ellas Teruel.

Desde la Delegación del Gobierno han señalado que el Gobierno es “consciente” del contratiempo generada en Teruel y en las restantes provincias que no han entrado en el programa y ya prepara una segunda convocatoria que se hará pública en breve. La DGA, que ha mostrado su malestar por la situación, asegura en un comunicado que ha conseguido “arrancar” el compromiso de la nueva convocatoria.

Tomás Guitarte ha señalado que, por su conversaciones con el Gobierno, la publicación de la segunda convocatoria podría llevarse a cabo el próximo mes de enero. Ha aclarado que la generalización de la banda ancha en la provincia es “imprescindible” y es “prioritaria” para la agrupación de electores. Según Guitarte, el acceso eficaz a internet es un “servicio básico” que la Administración debe garantizar a todos los ciudadanos, “igual que ocurre con el agua potable o la electricidad”.

El diputado en el Congreso de Teruel Existe ha añadido que sin banda ancha se frena el desarrollo económico y se acelera la despoblación en la provincia. Añade que el Gobierno debe asegurar este servicio a través de empresas públicas o con una subvención del 100% de la inversión para operadores privados si es preciso.

La exclusión de Teruel ha sido duramente criticado por la alcaldesa de Teruel, la popular Emma Buj, que ha adelantado que va a reclamar al Ministerio que “tome todas las medidas necesarias para reconducir esta situación y que la provincia de Teruel cuente con un adjudicatario para la instalación de banda ancha”.

El presidente de la Diputación Provincial, el socialista Manuel Rando, se ha mostrado más cauto y considera que la consignación para la provincia en el Programa de Banda Ancha se va a mantener y se reconducirá hacia la nueva convocatoria que anuncia el Gobierno.

El Programa estatal estaba dotado con 186 millones de euros con partidas específicas para cada una de las 45 provincias destinatarias. Solo se han asignado 106 millones y se han aprobado 33 de los 108 proyectos presentados por las compañías de telecomunicaciones.

Entre los muchos pueblos con pésimas telecomunicaciones, figura Miravete de la Sierra, donde, como explica su alcalde José Listo, solo hay cobertura de teléfono móvil desde un rincón del pueblo mientras que la pobre velocidad de internet hace imposible cualquier intento de teletrabajo. “Para colmo -agrega Listo-, ahora también está cortada por obras la principal vía de acceso para el tráfico rodado al pueblo”.