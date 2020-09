El bar de Jabaloyas saldrá a concurso sin dilación para acabar con el conflicto político

El bar de Jabaloyas saldrá a concurso con la mayor urgencia después de que su cierre, el pasado 31 de agosto al marcharse la gerente, haya desembocado en un intento de desbancar al alcalde a través de una moción de censura que promueve un grupo de vecinos y que ha dividido al pueblo.

Así lo anunció este sábado en esta localidad de la Sierra de Albarracín el presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad de Albarracín –encargada de la gestión del establecimiento–, Jorge Hernández Perona, que compareció ante los vecinos para explicar la situación administrativa en que se encuentra el local y buscar soluciones a la carencia de un servicio que resulta esencial en los pueblos de la España vacía.

Consciente del malestar que ha creado el cierre del único café del municipio –con 57 vecinos censados de los cuales solo una quincena viven allí en invierno–, Hernández Perona intentó calmar los ánimos. "El bar estará lo antes posible en funcionamiento, pueden estar tranquilos. Queremos, a ser posible, que no haya este enfrentamiento en el pueblo", afirmó.

La asamblea, a la que acudió medio centenar de personas entre vecinos y veraneantes, no discurrió con fluidez. Nada más arrancar la reunión, el alcalde, Enrique Álvarez, del PSOE, tuvo que marcharse a petición de algunos de los vecinos que lo responsabilizan del cierre del bar por no haber sabido evitar la marcha de la gerente y que exigieron tal medida en aras a una mayor "neutralidad". Otros espetaron a Hernández Perona y al presidente de la Comunidad de Albarracín, Benito Lacasa –también presente–, que no eran imparciales ante el conflicto al pertenecer también al PSOE.

Una mujer, aplaudida por varios vecinos, lamentó que el pueblo se ha quedado sin un servicio "esencial", pues el bar era el punto de reunión de los habitantes, ofrecía comidas, meriendas, venta de lotería e información y es también un pequeño hostal. Defendió el trabajo de la gerente del bar, Marisol Tristán, y dijo que el Ayuntamiento "tendría que haberla mimado" para evitar su marcha.

Mientras, los vecinos que promueven la moción de censura, liderados por Óscar Castillo, quien aspira a la Alcaldía como independiente, continúan recabando apoyos para llevar a delante el proceso que desbanque a Álvarez. El municipio se rige por concejo abierto y los opuestos al alcalde necesitan un mínimo de 30 firmas para plantear la moción. Aunque por ahora solo han logrado validar 26 rúbricas, el grupo espera alcanzar la cifra suficiente en los próximos días, según afirmó Castillo.

En el origen del problema de Jabaloyas está el elevado coste de la calefacción y otros suministros a la hora de hacer rentable un negocio en un pueblo con 57 habitantes. Fuentes vecinales destacaron que en los últimos seis años 4 gestores han pasado por el café.