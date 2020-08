Andorra pide que se revoquen las medallas concedidas por el operativo de Igor el Ruso

El Ayuntamiento de Andorra solicita la revocación de las máximas distinciones de la Guardia Civil que el Ministerio del Interior acaba de otorgar "a todos aquellos que tuvieron responsabilidad" en el dispositivo para atrapar a Igor el Ruso hace dos años y medio. Considera que premiar a los responsables de un dispositivo que acabó con tres personas asesinadas –el ganadero andorrano José Luis Iranzo y los guardias civiles Victor Romero y Víctor Caballero– es "indigno" para las familias y los vecinos.

El Consistorio entiende que el galardón es "precipitado", ya que llega cuando el triple crimen aún está pendiente de juicio y, sobre todo, cuando no se ha aclarado ninguna de las dudas planteadas sobre el operativo ni se han detallado públicamente los motivos o hechos que propician el reconocimiento. "¿Qué decisiones se tomaron entre el 5 y el 14 de diciembre? No nos han querido contar nada ni unir la causas y, sin embargo, ahora otorgan unas medallas sin explicar su motivación. Mientras no se aclare, serán consideradas como las medallas de la vergüenza y estarán manchadas de sangre porque hay tres personas asesinadas", ha afirmado el alcalde de Andorra, Antonio Amador.

Así se plantea en una declaración aprobada ayer por unanimidad en pleno por PSOE, PAR, PP, IU y Cs. Todos acordaron que el texto se iba a aprobar como una declaración institucional pero finalmente se tuvo que transformar en declaración de 5 de los 6 grupos municipales porque Antonio Donoso, el concejal de Elijo Andorra, no acudió al pleno.

Las condecoraciones del Ministerio del Interior a 18 guardias civiles que participaron en el operativo han creado malestar entre las familias de los tres asesinados por el Ruso, que las califican de "vergonzosas"; y los Amigos de Iranzo han iniciado una recogida de firmas para solicitar la revocación para los responsables de un dispositivo insuficiente para detener a una persona que disparó a matar en Albalate y que 9 días después cometió los tres asesinatos.