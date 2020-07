CC. OO. critica las condiciones laborales del observatorio de Javalambre

CC. OO. califica de "precarias" las condiciones de trabajo del personal del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca), el organismo gestor del observatorio astrofísico de Javalambre. El sindicado denuncia en un comunicado que los 50 empleados del instituto científico carecen de un convenio colectivo desde hace diez años, además de otras cuestiones como "extensas jornadas de trabajo" que puedan alcanzar las 15 horas, que no se considere tiempo de trabajo el desplazamiento desde Teruel a Arcos de las Salinas -donde se levante el observatorio-, que no existe el plus de nocturnidad y que no se "reconozcan" las condiciones de aislamiento, altitud y riesgo.

La central sindical considera que el Gobierno aragonés, de quien depende el Cefca, se ha "olvidado" de las condiciones laborales de los trabajadores de este organismo y acusa al Ejecutivo de utilizarlo como escaparate propagandístico sin tener en cuenta la situación laboral de los operarios.

CC. OO. reclama un convenio colectivo para que las condiciones laborales "no sean arbitrarias" y se garantice la "dignidad laboral". El sindicato considera que en el Cefca se potencia la ciencia "a costa de precariedad laboral". A su juicio, un convenio colectivo daría un "sustento normativo" a las relaciones laborales.