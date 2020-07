Piden que las oposiciones se celebren también en Teruel

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Teruel anunció este lunes su intención de acudir a los tribunales para lograr que las oposiciones de acceso a puestos de trabajo del Gobierno aragonés tengan lugar en las tres provincias de la Comunidad Autónoma y no solo en Zaragoza.

El presidente de la Federación vecinal, Pepe Polo, explicó que desde esta organización se ha enviado una carta al consejero de Hacienda denunciando que al solicitar por vía telemática la inscripción en los próximos exámenes solo es posible seleccionar la casilla de Zaragoza como lugar de realización de las pruebas selectivas. Polo destacó que, tras diez años de lucha por descentralizar las oposiciones, el respaldo del Justicia de Aragón en 2019 hizo posible que también en Huesca y Teruel se celebrasen exámenes, evitando el molesto y costoso desplazamiento de los aspirantes a otras ciudades. Sin embargo, la nueva convocatoria vuelve a centrarse en Zaragoza.

Si el consejero de Hacienda no responde a la petición vecinal, la Federación está dispuesta a presentar una denuncia ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel. Además, pedirá nuevamente el apoyo del Justicia de Aragón, Ángel Dolado, para sumar esfuerzos en su demanda.

La organización vecinal tiene también en su hoja de ruta implicar a la sociedad turolense en su reivindicación si no es escuchada por el Gobierno aragonés. "Nuestro lema es que viajen los papeles y no las personas y no nos rendiremos hasta conseguirlo", subrayó ayer Polo.

El líder vecinal explicó que los opositores que tienen que viajar de Teruel a Zaragoza realizan el examen en inferioridad de condiciones respecto a quienes viven en la capital aragonesa, pues han tenido que viajar varias horas en autobús o reservar habitación en un hotel la noche de antes. Añadió que ha habido casos de aspirantes de Teruel que no han podido examinarse por llegar tarde al no conocer todos los lugares del área en que se realiza la prueba.