Teruel impone 35 sanciones por no llevar mascarilla en la vía pública

La Policía Local de Teruel impuso en la tarde de este jueves 35 sanciones a otras tantas personas por no llevar mascarilla en la vía pública, como marca la normativa vigente. Entre los sancionados se encuentran pequeños grupos de personas que estaban reunidas conversando en la calle, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El Gobierno municipal ha recordado que todas las personas de 6 años en adelante deben usar mascarilla siempre en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público independientemente de que se mantenga la distancia de seguridad, salvo que estas personas justifiquen una circunstancia que les exima de tal obligación.

Las excepciones son presentar alguna enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, tener una situación de discapacidad o dependencia que haga inviable su utilización, practicar deporte de manera individual al aire libre o cuando la propia naturaleza de la actividad resulte incompatible con el uso de mascarilla.

En particular, y ante las dudas que se puedan ocasionar en determinados supuestos, el Ayuntamiento ha indicado también que es obligatorio el uso de la mascarilla en los desplazamientos urbanos en bicicleta que no supongan una práctica deportiva, y también en los desplazamientos en moto o patinete eléctrico si no se lleva un casco integral.

Transporte público

También es obligatorio llevar mascarilla en el transporte público, en actividades culturales, en las terrazas y bares, salvo en el momento de comer o beber, en las zonas comunes y ascensores de los establecimientos turísticos --hoteles, albergues, hostales-- y en las piscinas, salvo en el momento del baño.

La mascarilla debe colocarse de manera que cubra desde el puente de la nariz hasta debajo de la barbilla, ajustándose al rostro sin dejar huecos. El uso de mascarilla debe complementarse con la higiene frecuente de las manos --lavado con agua y jabón o desinfección con gel hidroalcohólico--, la higiene respiratoria --uso de pañuelos desechables y toser en el codo-- y el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.

El Ayuntamiento de Teruel ha agradecido "el comportamiento ejemplar de la inmensa mayoría de los turolenses en esta crisis sanitaria" y ha reiterado el llamamiento a la responsabilidad "a esa minoría que todavía no cumple con las normas y pone en riesgo la salud de todos".