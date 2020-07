El 90% de los pueblos incluidos en el fondo local del FITE de 2017 tendrán que devolver ayudas

El 90% de los municipios que recibieron ayudas del fondo para obras locales del FITE de 2017 tendrán que devolver parte o todas las subvenciones recibidas al incumplir total o parcialmente los requisitos de la concesión. De los 51 pueblos beneficiarios, 46 han sido requeridos por el Gobierno aragonés para devolver un total de 2,5 millones de euros de una línea de inversiones dotada con 7.

Varios de los ayuntamientos afectados han anunciado que van a recurrir a los tribunales contra la devolución de las ayudas recibidas en 2017, que se aprobaron en octubre y debían de estar ejecutadas el 28 de diciembre de ese mismo año. Según el Gobierno aragonés, se incumplieron los plazos de ejecución u otros otros requisitos, como la presentación de los boletines de alta de instalaciones eléctricas.

El director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, explica que, aunque desde la DGA han intentado "ayudar a los pueblos" a cumplir las condiciones de las ayudas, "no se puede incumplir la ley". Ibáñez reconoce que el reembolso de las ayudas, que oscilan entre 30.000 y 200.000 euros, causa "un desaguisado" a las arcas municipales, pero los informes de los servicios técnicos y legales del Ejecutivo han concluido que las alegaciones recibidas de los consistorios no son válidas y no cabe otra salida que la devolución de fondos. Contempla, no obstante, la posibilidad de "aplazar los pagos" para atenuar el impacto en la finanzas municipales.

El director general admite que las exigencias que había que cumplir con el fondo local del FITE de 2017 eran "muy duras, pero no imposibles, porque cinco ayuntamientos las han cumplido". Añade que, para evitar que el conflicto se repita en 2018, se ha llevado a una labor de asesoramiento desde la DGA a los municipios "desde el inicio de la legislatura". De momento, no han llegado recursos ante la Consejería de Presidencia contra la orden de devolver las ayudas de 2017, aunque Ibáñez da por sentado que se presentarán.

El alcalde de Híjar, Luis Carlos Marquesán, adelanta que recurrir a la vía judicial contra el reintegro del 50% de los 200.000 euros que invirtió en el Museo del Tambor y la Semana Santa, inaugurado en 2018. Marquesán, indignado por la resolución del Gobierno aragonés, la califica de "atraco a mano armada".

También el Ayuntamiento de Villarroya de los Pinares ha puesto el caso en manos de sus abogados, porque "no es plato de buen gusto" tener que devolver los 114.000 euros más intereses –el presupuesto total del Ayuntamiento para 2019 fue de 304.000 euros– de la ayuda del FITE de hace tres años para sustituir farolas del alumbrado público por el sistema led de bajo consumo. El alcalde, Diego Villarroya, añade que las obras de la instalación se ejecutaron en plazo, pero "un papel" –el boletín de Industria que legalizaba la instalación– se retrasó y provocó el incumplimiento de un requisito.