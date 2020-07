La alcaldesa de La Puebla de Valverde cree que la situación sanitaria "está controlada" y lamenta el quebranto empresarial

La noticia de que la DGA ha ordenado el sacrificio de los 92.700 visones de la granja de Secapiel S. L. en La Puebla de Valverde preocupa a los vecinos, que ya tuvieron un primer sobresalto el pasado mes de mayo cuando al hacer análisis PCR a la plantilla de esa misma empresa siete trabajadores dieron positivo por la covid-19. Las opiniones del vecindario oscilaban este jueves entre la inquietud y la sorpresa.

La alcaldesa, Mariángeles Izquierdo, consideró, no obstante, que el nuevo capítulo en la infección por coronavirus en la granja de visones "no tiene por qué generar miedo ni alarma" entre el vecindario, porque "en el aspecto sanitario la situación está controlada". Izquierdo señaló que actualmente solo dos empleados de la empresa han dado positivo por coronavirus en los análisis PCR –un propietario que vive en Teruel y un empleado que reside en La Puebla de Valverde– y ambos han quedado confinados en sus casas y están asintomáticos.

Pero algunos vecinos no ocultaban su preocupación por las últimas noticias. "Me acabo de enterar ahora y se me ha puesto la carne de gallina, porque será un duro golpe para los trabajadores de la empresa y para los propietarios, que se van a arruinar con esto", explicó la dueña de un restaurante. La hostelera añadió que ya "en su momento", cuando el pasado mayo se supo que siete de los 14 trabajadores de Secapiel S. L. estaban contagiados de la covid-19, se "preocupó" por el riesgo de infección.

Una vecina de uno de los propietarios de la granja peletera se mostró tranquila porque "parece que todo está controlado". A su juicio, la situación en el pueblo es de "normalidad".

La gran mayoría de los empleados de esta explotación peletera son inmigrantes de origen búlgaro y rumano y residen en Teruel capital. La alcaldesa explicó que en el contagio de mayo los trabajadores que viven en La Puebla de Valverde respetaron escrupulosamente el confinamiento y confió en que ahora también ocurra lo mismo con el único contagiado local.

Mariángeles Izquierdo, que regresó precipitadamente de la playa tras conocer la noticia del sacrificio masivo de todos los visones de la granja de Secapiel, recibió información de primera mano del consejero de Agricultura, Joaquín Olona, sobre la epidemia de la covid en la explotación ganadera. La alcaldesa contactó con una de las propietarias, que se mostró "desanimada" ante la situación generada. Izquierdo añadió que la empresaria, de momento, "no se plantea cual será el futuro de la empresa" porque tiene que atender el problema inmediato del exterminio de todos los visones. Deseó que la granja "levante cabeza una vez que supere su problema sanitario" porque con sus 14 empleados es una fuente importante de trabajo y de actividad económica en el pueblo.

El proceso de sacrificio podría iniciarse hoy mismo en la explotación, que cuenta con instalaciones adecuadas para llevar a cabo esta labor. Ni desde la empresa ni desde los trabajadores quisieron valorar la situación, aunque la actividad continuaba en la granja, situada en las cercanías del casco urbano.

Esta explotación sufrió en 2001 un sabotaje que provocó la fuga de 13.000 visones. Los saboteadores abrieron las puertas de la granja y las jaulas para facilitar la salida de los animales, que fueron capturados en su mayoría pero que, en algunos casos, llegaron a los cursos fluviales cercanos y contribuyeron a su colonización por esta especie invasora.