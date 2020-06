Recurren ante el Tribunal Europeo la absolución de Francis Franco

Los dos guardias civiles del puesto de Monreal del Campo que en 2012 denunciaron haber sido embestidos por un vehículo conducido por Francis Franco Martínez-Bordiu, resultando uno de ellos con lesiones, han recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la sentencia de la Audiencia de Teruel que absuelve de estos hechos al nieto del general Franco.

Los dos agentes, representados por el abogado Jorge Piedrafita, consideran que en el proceso judicial han quedado vulnerados sus derechos y piden al tribunal de Estrasburgo que revise el caso y revoque aquellas decisiones que crea injustas.

El Juzgado de lo Penal de Teruel condenó a Francis Franco a 30 meses de prisión por atentado a la autoridad y conducción temeraria, pero la Audiencia Provincial anuló esta sentencia y emitió un fallo absolutorio por entender que no había quedado acreditado que el vehículo fuese conducido por Francis Franco y que este se encontraba en Madrid cuando ocurrieron los hechos enjuiciados.

Piedrafita relata que la Audiencia de Teruel inadmitió un recurso ante el Tribunal Supremo alegando que los hechos habían ocurrido antes de 2015, año a partir del cual la reforma de la ley permite acogerse a un recurso de casación. El asunto llegó al Tribunal Constitucional, pero este contestó en unas escuetas líneas que el caso no tenía interés susceptible de amparo constitucional. Agotadas todas las instancias judiciales españolas, el asunto salta ahora al Tribunal Europeo.

El abogado denuncia que la Audiencia Provincial "modificó" el capítulo de hechos probados emitido por el Juzgado de lo Penal al estimar que no estaba claro que Francis Franco pilotase el vehículo, algo que, según indica el letrado, no puede hacer un tribunal en segunda instancia. "La Audiencia pudo entrar a valorar si la condena era o no ajustada, pero no cambiar los hechos aprobados por el juzgado en primera instancia", subraya Piedrafita.

"Se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y creemos que tenemos derecho a una revisión del proceso", sostiene el abogado. "Había una buena sentencia penal y, a partir de ahí, todoha sido muy rocambolesco", añade.

Los agentes declararon en su momento haber identificado perfectamente a Francis Franco como conductor del coche al tratarse de un vehículo de su propiedad y resultar posicionado en la zona mediante la geolocalización de su teléfono móvil, pero el argumento no convenció a la Audiencia.