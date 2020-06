La iglesia de Nuestra Señora de las Nieves de Molinos, una de las construcciones más representativas del gótico levantino en la provincia de Teruel, se encuentra en un grave estado de deterioro por las goteras que se producen cada vez que llueve.

La antigüedad del tejado, de losas de piedra, hace que el agua se filtre hasta la nave central por la zona del ábside y hasta las capillas laterales del Sagrado Corazón y de Santa Lucía. En esta última han tenido que ser retiradas todas las imágenes para evitar más daños.

El tejado de la capilla de Santa Lucía, de losas de piedra que datan del siglo XV, deja pasar el agua al interior del templo. Juan Pablo Ferrer

El párroco de Molinos, Juan Pablo Ferrer, ha comunicado al Obispado de Teruel y Albarracín la necesidad de actuar "de emergencia" en la capilla de Santa Lucía, a fin de poner freno a los constantes desperfectos en este espacio. El Episcopado estudia incluir la reparación en el convenio que cada año suscribe con la Diputación de Teruel e Ibercaja, pero esta vez la firma lleva retraso debido a la pandemia por la covid-19.

Sin embargo, el problema de fondo es el deterioro general de la iglesia, terminada de construir en 1492, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1973 y jamás sometida a un proceso integral de rehabilitación. Ferrer señala que entre la decoración de una de sus portadas góticas crece a sus anchas la vegetación.

Se han retirado las imágenes de la capilla de Santa Lucía para evitar que resulten dañadas por las goteras. Juan Pablo Ferrer

"No hay en la provincia un templo de este valor que no haya sido restaurado. Es una pena. La gente de Molinos merece tener su iglesia en buenas condiciones porque, consciente de su importancia, siempre se ha esforzado por mostrarla al turismo", lamenta Ferrer. El párroco advierte de que otros dos templos góticos de la zona, los de Castellote y Valderrobres, "se hundieron y tuvieron que ser reconstruidos".

El Obispado pide ayuda al Gobierno aragonés para poder emprender la recuperación de la iglesia de Molinos, con dos impresionantes fachadas de portada abocinada y rosetones con tracería. "Si no nos apoya la DGA, no hay nada que hacer; nosotros solos no podemos", dice el delegado episcopal de Obras, José Alpuente.

El agua está afectando al ábside del templo. Juan Pablo Ferrer

El Gobierno de Aragón ya diagnosticó las patologías del edificio y cifró en medio millón de euros el coste de las reparaciones. Así lo indica el Servicio de Patrimonio de la DGA, señalando que hay daños en fachadas, tejados, zonas interiores y en el campanario, si bien subrayan que "las obras de conservación corresponden a la propiedad del edificio".