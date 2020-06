Teruel Existe recalca la importancia del reequilibrio territorial en la comisión para la reconstrucción del Congreso

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, se ha incorporado esta semana a las reuniones de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del País, donde varios ponentes han demostrado su compromiso para frenar la despoblación desde sus diferentes ámbitos de actuación y la necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo que no deje atrás a los territorios de la España Vaciada ni a sus habitantes. En estas reuniones se trataron algunos puntos clave sobre sanidad, desarrollo, transición ecológica, reto demográfico o universidades, en los que Teruel Existe a través de Guitarte, pudo intervenir formulando sus preguntas, pero también sus ideas y propuestas para encaminarse hacia los objetivos que le traen hasta esta Comisión, como son el reequilibrio territorial, la despoblación o la consecución de un nuevo modelo de desarrollo.

En la comisión de reconstrucción celebrada el martes, el ponente Serafín Romero, representante de la Organización Médica Colegial, puso de manifiesto un aspecto que tiene especial incidencia en el mundo rural es el del abandono de la atención primaria dentro del Sistema de Salud. En su turno de palabra, Guitarte aprovechó para remarcar que la España rural no solo sufre el desamparo de una atención primaria cada vez más reducida, sino que se enfrenta a una falta de recursos sanitarios en cuanto a instalaciones, dotación de tecnologías y la dificultad de conseguir que acudan profesionales a estos territorios. “Hemos tenido la suerte de que esta epidemia no se ha cebado con esta España Vaciada, pero de haber sido así, los recursos insuficientes habrían provocado una catástrofe”, apunta Guitarte.

Así mismo, el diputado destacó que la falta de financiación por parte del Estado hacia las Comunidades Autónomas con más dispersión de población provoca que estas centralicen todos los recursos sanitarios en un solo punto. En Aragón, el propio gobierno autonómico definió este modelo como “sanidad asimétrica solidaria”, lo que se traduce en que los servicios se concentran en la ciudad de Zaragoza y el resto de aragoneses deben desplazarse hasta allí para poder hacer uso de ellos. “No tiene sentido que haya capitales como Teruel que no dispongan de servicios tan importantes como la radioterapia o que haya hospitales de la provincia que no tengan UCI. Son elementos a subsanar de forma urgente”, atajó Guitarte.

Mostrando de acuerdo con el diputado turolense, Serafín Romero, subrayó que es “obligado incentivar la atención primaria, tanto la urbana como la rural, pero especialmente la rural” y hacerlo no solo en el aspecto retributivo, sino también en el de desarrollo profesional.

“Los profesionales sanitarios no van a optar por irse a ciertos sitios, sobre todo si eso conlleva perder fortalezas terapéuticas, innovadoras e investigadoras”, apuntó Romero en alusión a la falta de medios que existe en la España Vaciada, que acaba por no atraer a profesionales de otros lugares o incluso propicia la marcha de los que se sí encuentran en estos territorios. En este sentido, propuso que se lleven a cabo medidas de discriminación positiva en el medio rural como puede ser una mayor puntuación para los sanitarios que quieran trabajar en estos territorios, o un plus que cuente un año más de residencia en todas las comunidades autónomas.

También por el campo de la salud intervino Marciano Sánchez, representante de la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública. Haciendo referencia a las palabras del compareciente, Guitarte apostilló que a su juicio es un error considerar la distribución del gasto en sanidad por habitante sin tener en cuenta otros factores como la dispersión poblacional o la tendencia de la pirámide de población del territorio (más o menos envejecida). Ya que estos factores también influyen en la variación del servicio que hay que prestar. “Queremos que el servicio se preste en las mismas condiciones en cualquier territorio, cueste más o menos al Estado o a las administraciones”, apuntó el diputado.

Por otra parte, Guitarte señaló que para mejorar el sistema médico actual los esfuerzos deberían centrarse en lograr un cambio en el modelo de desarrollo que apueste por el reequilibrio territorial, reduciendo así problemas como la contaminación relacionada con la congestión de los transportes en grandes urbes o problemas de movilidad que acaban derivando en afecciones sanitarias.

Marciano Sánchez declaró que efectivamente la falta de inversión en recursos sanitarios en el medio rural acaba por condenar a estos territorios, algo que dijo “no se debe consentir y es necesario plantearse otro modelo de desarrollo”. “Los problemas de salud y de atención sanitaria no se solucionan solo con profesionales médicos, de enfermería o medicamentos. Hay otras formas de solucionarlo que tienen que ver con la prevención, la promoción de los recursos, el favorecer estos recursos y su extensión”, aseguró Sánchez.

Así mismo, recalcó la importancia de que el Sistema Nacional de Salud se preocupe en hacer llegar la atención sanitaria a toda la ciudadanía. “Si alguna vez hay un plan integral de salud una de las cuestiones que se tiene que plantear es cómo garantizar que el derecho a la protección de la salud se puede ejercer en cualquier punto del estado español”, apuntó.

A la Comisión también asistió Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, a quien Guitarte agradeció el esfuerzo que está realizando su organización para tener presencia en todas las provincias y el hecho de que hayan decidido reabrir la sede turolense que cerró antes de la anterior crisis financiera.

El diputado preguntó si tenían previsto seguir atendiendo y cubriendo el resto de territorios y si piensan generar estrategias en el ambio socio laboral que incidan directamente en la España Vaciada, a lo que Carballeda respondió que efectivamente había un compromiso desde principios de año de reabrir cinco agencias concretas ubicadas en zonas “realmente necesitadas” como son Soria, Ávila, Zamora, Teruel y La Palma. “Creo que está en conocimiento de todos, la preocupación por esa España que desgraciadamente se ha ido vaciando y por eso volveremos a estar allí con cinco mujeres, jóvenes y ciegas que serán las directoras”, apuntó.

En la sesión del jueves de esta Comisión de Reconstrucción, Tomás Guitarte volvió a abogar por un cambio en el modelo de desarrollo y también pidió a la vicepresidenta cuarta del gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, una consideración holística para afrontar el desarrollo del medio rural que no lo reduzca únicamente al sector primario. Además, solicitó que a la hora de ubicar las energías renovables se beneficie más a los territorios donde se vayan a implantar.

Ribera respondió mostrando su acuerdo con las palabras del diputado al asegurar que cree “fundamental” el retorno a un medio rural “amplio y rico” con una visión que va más allá de únicamente el sector primario. “Se requiere fortalecer servicios, conectividad y facilitar la diversificación de actividades y también la diversificación de distintas fuentes de renta”, apuntó

En esta sesión también estuvo presente José Carlos Gómez, presidente de la Conferencia de rectores de las Universidades Españolas, que señaló que el tema de la España Vaciada le preocupa especialmente y que en su opinión la presencia de un centro universitario no es suficiente para atajar el problema de la despoblación, sino que ha de llevarse a cabo una actuación integral y una conjunción de estrategias entre las diputaciones, los gobiernos y la propia universidad para crear oportunidades que permitan fijar la población.