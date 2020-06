Teruel quintuplica el precio de la multa por no recoger las heces de los perros

El Ayuntamiento de Teruel ha multiplicado por cinco el importe de las multas por no recoger los excrementos de las mascotas en espacios públicos. La alcaldesa, Emma Buj, explicó ayer que el precio de la sanción pasa de 60 a 300 euros para que refuerce su carácter "disuasorio" y para que a los propietarios de perros que no retiren las deposiciones de sus animales de compañía "no les vuelvan a quedar ganas" de reincidir.

Buj explicó que firmó la primera sanción de 300 euros, que está todavía muy lejos del máximo permitido, 750. Afirmó que la presencia de los excrementos de las mascotas en la calle es "uno de los problemas de la ciudad".

Por otro lado, las policías Local y Nacional abortaron el pasado viernes un macrobotellón en el parque de Fuente Cerrada que había sido convocado a través de las redes sociales, según indicó la alcaldesa. Los agentes detectaron la convocatoria de una "macroquedada" en la zona verde y montaron un operativo para evitar que se produjeran reuniones multitudinarias y que los menores consumieran alcohol.

Buj explicó que gran parte de los participantes en el frustrado botellón eran menores que fueron transportados a Fuente Cerrada -una zona verde situada a las afueras de la ciudad- en coche por sus padres. Los policías se incautaron del alcohol que estaba en manos de grupos de menores, aunque estos pudieron permanecer en el parque cumpliendo las normas de la desescalada.

La alcaldesa señaló que durante todo el fin de semana hubo presencia policial en Fuente Cerrada para informar a los usuarios de las normas establecidas por la fase 2 de la desescalada para las reuniones. Además, debido a la notable afluencia de visitantes, el Ayuntamiento tuvo que hacer una limpieza extraordinaria de la zona el pasado domingo debido a la acumulación de suciedad.