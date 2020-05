Los abogados de Teruel, reticentes a celebrar los juicios por vía telemática

Una parte importante de los abogados de Teruel es reticente a que los juicios se celebren por vía telemática. Un sondeo entre el colectivo, integrado por una treintena de profesionales, revela que alrededor de un 40% no aceptan esta modalidad, mientras que el 60% restante la aprueban pero con condiciones, como que todas las partes intervinientes estén de acuerdo o que los peritos también declaren por videoconferencia.

Para el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Teruel, Jorge Cañadas, pionero en Aragón en el desarrollo de procedimientos judiciales de forma no presencial a raíz de la pandemia de coronavirus, hay una "alergia absoluta a las nuevas tecnologías". El juez atribuye el problema a una falta de formación en los profesionales debido, principalmente, a la sobrecarga de trabajo. "Uno no puede dedicar tiempo a leer sobre tecnología si le apremia el trabajo", afirma. Achaca también la situación a que, históricamente, la justicia ha estado al margen de las telecomunicaciones.

El decano de los abogados turolenses, Alfonso Casas, considera que la vía telemática puede ser "útil" para algunos procedimientos, pero no para los juicios civiles y penales ya que "supone una merma en el derecho de defensa" por limitar la inmediación y la contradicción entre las partes. "En un juicio, tiene que haber inmediatez física para que, con todas las garantías, un abogado pueda hablar con su cliente en cualquier momento, y eso no se cumple", dice. Casas cuestiona que no se pueda celebrar un juicio de manera presencial, limitando el aforo y con mascarillas, "cuando en la terraza de un bar la gente se reúne para tomar cervezas".