Una médico y una enfermera del centro de salud de la localidad turolense de Báguena, Pilar Gonzalvo y Gemma Redolar, denuncian haber sido víctimas de una agresión por parte de un paciente mientras lo atendían en su domicilio de Burbáguena la tarde del pasado 2 de mayo.

Según relatan las dos sanitarias, el enfermo, de 63 años de edad y aquejado de dolor, estaba siendo asistido cuando se dirigió a una habitación de su casa y salió con una pistola con la que apuntó a la cabeza de la médico a una distancia de un metro o metro y medio. Ante esta situación, la enfermera reaccionó dando un golpe con su mano al brazo del paciente y desviando el arma hacia el techo, momento en que el hombre accionó el gatillo oyéndose un "click". A continuación, el enfermo dirigió el arma hacia la enfermera, volviendo a apretar el gatillo otras dos veces, sin que saliera ningún proyectil.

Aunque el proyectil resultó ser "de juguete", según informa la Guardia Civil, el suceso ha provocado un gran trauma en las dos profesionales sanitarias, que se encuentran de baja recuperándose del impacto psicológico tras lo sucedido.

"Si hubiese habido balas, no falla", explica Gemma Redolar, muy afectada por el incidente. "Pensé que ahí acababa mi vida, pasaron por mi cabeza las imágenes de mi marido y mis dos hijos", recuerda aún sobrecogida.

"Pasé miedo, mucho miedo. Cada día va siendo peor... mi cabeza no deja de darle vueltas, no te puedes quitar la imagen y no dejo de pensar en mis hijos y mi familia", rememora Pilar Gonzalvo.

Ambas sanitarias no se explican la razón de la agresión. Según cuentan, el paciente no había ido a la farmacia a por la medicación que necesitaba para calmar el dolor, por lo que requirió asistencia médica domiciliaria por teléfono. Cuando Pilar y Gemma llegaron a la casa para inyectarle el calmante, el paciente y su hermana estaban ya muy enojados y enseguida empezaron a amenazarles, relatan. La médico y la enfermera explican que soportaron insultos y que, tras el simulacro de los disparos, fueron arrojadas de la casa a empujones y bajaron las escaleras trastabillándose.

Añaden que se han sentido "desamparadas" por la Administración sanitaria, pues salvo sus jefes más directos, nadie se ha interesado por ellas.