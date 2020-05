"Los multiservicios no pueden ser la tienda de los olvidos". Este es el mensaje que lanzó este jueves el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Manuel Rando, en defensa de los pequeños comercios del medio rural, a los que habitualmente se acude solo como último recurso, pero que la pandemia ha convertido en esenciales para el abastecimiento de la población, especialmente de la tercera edad.

Rando cree que este renacer de los multiservicios debido a la crisis por la covid-19 –que ha limitado los desplazamientos a las cabeceras comarcales y las compras en supermercados– es una oportunidad para valorar el importante papel que juegan estos comercios en los núcleos pequeños y pide a la población "que actúe en conciencia y siga comprando en ellos una vez acabe el confinamiento".

La Diputación de Teruel y la Cámara de Comercio, las dos principales entidades que impulsan los multiservicios como solución al progresivo cierre de las tiendas en los pueblos, han puesto en marcha una campaña para relanzar este tipo de establecimientos. Se han editado carteles con el lema ‘Recuerda la tienda de los olvidos’ y se han creado vídeos para lanzar en redes sociales. Aunque el 80% de los multiservicios rurales en Aragón está en la provincia de Teruel –un total de 81– Huesca y Zaragoza se han sumado a la iniciativa promocional.

Rando anuncia que en los presupuestos de la DPT para este año hay 110.000 euros que se destinarán a ayudas a los multiservicios, los cuales aúnan tienda y bar-restaurante. Estos comercios formarán parte de una campaña en la que se promocionará a la provincia de Teruel como un destino turístico seguro desde el punto de vista sanitario y atractivo debido al paisaje y los establecimientos del medio rural.

Eva Pacheco, gestora del multiservicio de Olba, explica que el confinamiento duplicó, repentinamente, el número de clientes de su establecimiento. "Me desbordó la situación y me pregunté dónde estaba antes toda esa gente que ahora venía a comprar, pero soy positiva y eso me dio mucha energía y ganas de implicarme aún más en mi trabajo", recuerda. "Solo con la mitad de la gente que viene ahora, las tiendas de los pueblos serían rentables", subraya.

Neus Asensi abrió el multiservicio de Jorcas coincidiendo con el inicio de la pandemia y solo tiene palabras de agradecimiento hacia los vecinos. "Se han volcado conmigo, me han comprendido desde el primer momento y me han hecho sugerencias que me han permitido ampliar la oferta. Todo ha ido muy bien", destaca.

El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, lamenta que, tras 20 años de funcionamiento de los multiservicios rurales, "haya tenido que producirse una pandemia para darnos cuenta de lo importantes que son". Santa Isabel explica que, pasada la crisis, se retomará la idea de crear una ruta gastronómica por los multiservicios, cuyos responsables se habrán formado previamente con ayuda de la Escuela de Hostelería de Teruel.