La falta de calidad en la cobertura de Internet en la provincia de Teruel, especialmente en el medio rural, está lastrando el seguimiento de las clases online por parte de los estudiantes. Interrupciones, interferencias, lentitud en la transmisión de datos, imágenes que se congelan durante segundos o audios deficientes son solo algunos de los problemas que soportan a diario los alumnos en su actividad formativa, que pasó de presencial a telemática con el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Un 75% del territorio turolense tiene, según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, una pésima cobertura de Internet. Teruel es, además, la provincia aragonesa con menor número de conexiones a banda ancha por cada 100 habitantes, solo 23,5 frente a las 35,3 de Zaragoza y las 31,4 de Huesca. Los estudiantes expresan su preocupación por las dificultades que podrían surgir en los exámenes, que ya se acercan.

Luis Fogué, alumno de la Escuela de Enfermería de Teruel que sigue las clases desde casa en Monreal del Campo, tiene que elegir entre ver al profesor y a sus compañeros en la pantalla del ordenador o interactuar con ellos mediante su voz. "Si me llega la imagen, no puedo usar el micrófono, y a la inversa", lamenta. Explica que hay problemas de conectividad en la localidad, donde la fibra óptica no llega a todo el pueblo. "¿Qué pasa si en medio de un examen se cae la conexión?", dice.

Guillermo García, que se prepara para ser bombero, no dispone de Internet en casa, en Estercuel. Sigue en contacto con el Instituto Francés de Aranda de Teruel, del que es alumno, gracias a los datos del teléfono móvil y de un ordenador "pequeño y lento", ya que el de mayor capacidad se lo dejó en el piso de estudiantes de la capital turolense, donde sí tiene wifi. No ha podido entregar los trabajos y tendrá que hacerlo cuando logre desplazarse a Teruel. "La brecha entre el medio rural y el urbano no es solo digital, es también social, económica y cultural", subraya este estudiante.

Francisco Rodilla, profesor de Farmacología en la Escuela de Enfermería de Teruel, lamenta que algunos de sus alumnos no pueden conectarse a sus clases y que los profesores han tenido que poner sus propios ordenadores para continuar con su labor docente. Ante la falta de garantías de que los exámenes se desarrollen sin problemas y de que los estudiantes los realicen sin copiar, Rodilla ha optado por la evaluación continua, "salvo en casos extraordinarios".

La directora de la Escuela de Enfermería de Teruel, Mª Ángeles Camacho, destaca que la Universidad de Zaragoza, a la que pertenece el centro, ha puesto "herramientas" para facilitar las clases online, como una plataforma de videoconferencias por tiempo ilimitado y para un elevado número de alumnos. Afirma que son pocos los estudiantes con problemas de conectividad y que la Universidad trata de resolver cada caso de manera "personalizada".