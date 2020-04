La Policía localiza el cadáver de un anciano que llevaba entre dos y tres años fallecido en su casa de Teruel

La Policía Nacional localizó el pasado miércoles, 22 de marzo, el cadáver de un vecino de Teruel de 84 años que vivía solo en un piso de la calle Sanz Gadea de Teruel y que, según las primeras investigaciones, llevaba entre dos y tres años fallecido. El anciano, Ataulfo Laguía, era un profesor jubilado soltero que mantenía poca relación con los vecinos. Una sobrina residente fuera de la ciudad alertó al portero del edificio, quien, a su vez, avisó a la Policía. Tras forzar la puerta del piso, los agentes localizaron el cuerpo sin vida del octogenario sin signos de violencia.

Una fuente policial ha señalado que todo apunta a que el fallecimiento se produjo por causas naturales.

Varios vecinos han coincidido en señalar que desde hace tres años no habían visto al fallecido, que, según han indicado, acostumbraba a hacer largos viajes por distintas partes del mundo. Una mujer de la misma escalera del anciano ha explicado que cuando estaba en casa apenas hacía ruido y no podía saber si se encontraba en su hogar o no.

Otra residente del mismo bloque de viviendas ha indicado que, aunque pasa con frecuencia por delante del piso donde vivía Ataulfo para subir a la terraza, nunca notó ningún olor extraño ni ningún otro indicio que la alertara de que el octogenario hubiera fallecido.