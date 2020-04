Jesús Martínez: "La DGA debe hacer la prueba del Covid-19 a todos los sanitarios cuanto antes"

¿Cómo se explica que el personal sanitario de Teruel presente el mayor índice de contagio por coronavirus de Aragón, con un 20,6% del total de casos frente al 16% de Zaragoza y el 12,6% de Huesca?

No lo sabemos. En España la incidencia entre sanitarios es la más alta del mundo y no sabemos por qué en Teruel es particularmente alta. Puede deberse al alto número de pruebas PCR para la detección del coronavirus que se han hecho al personal de la provincia. Los profesionales que están dando positivo ahora se infectaron hace 15 o 20 días, cuando había dificultades para saber qué pacientes estaban contagiados y para disponer de epis. No hablo solo de trabajadores del Obispo Polanco, también hablo de atención primaria y de las residencias

¿La falta de epis pudo incrementar el contagio entre sanitarios?

Protestamos por la falta de material de protección, que ahora se ha paliado. Sin tirar la casa por la ventana, estamos en mejores condiciones. Pero estoy convencido de que si nos hicieran pruebas a todo el personal sanitario habría muchos más positivos de los contabilizados.

¿Qué se puede hacer para paliar la alta incidencia del coronavirus entre los sanitarios?

Urge saber cuantos sanitarios aragoneses han pasado la enfermedad, cuántos no pueden trabajar porque son portadores asintomáticos y cuántos están enfermos. El Gobierno de Aragón debería hacer un estudio serio para conocer esos datos. Deberían hacerse las pruebas a todo el personal sanitario cuanto antes.

¿Cómo valora la respuesta del Gobierno de Aragón ante la epidemia?

Ha sido tardía y a remolque de los hechos. Aunque ha mejorado la situación para que el personal trabaje en las condiciones debidas, eso ocurre al mes y pico del inicio de la epidemia. Pero no me puedo quejar de la gestión del Salud a nivel provincial. Ha escuchado a los profesionales, aunque también faltaron epis.

¿Y la estatal?

No se puede valorar más que como deficiente con 20.000 muertos y la tasa más alta del mundo por millón de habitantes. Trajo respiradores que no valían o anunciaba epis a montones que llegaban tres semanas después. Ha habido mucha propaganda y ha vendido humo, pero ha sido muy poco eficiente y ahí radica una de las causas por las que España bate el récord de sanitarios infectados.

¿Ha habido saturación en Obispo Polanco durante la epidemia?

La presión asistencial se ha centrado en la uci. El trabajo de los profesionales en la uci y de medicina interna ha sido el adecuado para evitar la saturación, con ingresos rápidos y aislamiento de los contagiados. Hemos podido trabajar bien, aunque hemos tenido la suerte de la incidencia de la enfermedad ha sido menor que en provincias similares, como Soria o Segovia, y la ventaja de contar con el hospital San José.

Pero se llegaron a ocupar 12 de las 14 plazas disponibles en la uci, muy cerca del máximo. ¿Temió el colapso de ese servicio?

Siempre hubo algunas camas libres, pero hubo saturación y los sanitarios han tenido que trabajar muy duro. Llegué a temer que la uci se viera desbordada. El resultado ha dependido de la implicación de los profesionales y también de que la Administración no ponga piedras en el camino, y en Teruel no lo ha hecho.

¿Hubiera preferido enfrentarse al coronavirus desde el nuevo hospital, actualmente en obras?

Sí.

¿Qué ventajas hubiera habido?

Para empezar, hubiéramos partido de una uci de 12 camas en lugar de haberlo hecho de seis. Para atender las necesidades ha habido que hacer una reestructuración del servicio muy importante. Además, su estructura en alas hubiera facilitado el trabajo. Pero tengo clavado en el corazón que no tenga habitaciones individuales. Es la carencia más importante del nuevo hospital, a pesar de mi pelea de años para conseguirlo y de las 10.000 firmas de turolenses que lo pedían.

¿Hubiera venido bien un hospital de camas individuales para una enfermedad tan contagiosa como el coronavirus?

Bien no, fenomenal. Hubiera sido fundamental para esta pandemia y para las que puedan venir el aislamiento de los pacientes. Solo se meten dos pacientes con coronavirus en una habitación cuando se produce la saturación y con un hospital de camas individuales no sería necesario en ningún caso.

¿Llegó tarde la habilitación de un alojamiento alternativo para los sanitarios que no quisieran o pudieran volver a sus casas por miedo a contagiar a sus familias?

Como presidente de la Junta de Personal detecté esa deficiencia y intenté poner en marcha el servicio con el Colegio de Médicos. Era una buena idea porque hay profesionales sanitarios que viven con personas mayores o con patologías de riesgo en caso de contagio. El presidente del Colegio, Ismael Sánchez, hizo la negociación y yo le apoyé. Se consiguió al final, pero después que en otras comunidades.

¿La DGA ha sido cicatera en este aspecto?

Sí, ha sido cicatera y tardía. Se han conseguido epis, el hotel alternativo y las pruebas PCR, pero al cabo de un mes de la epidemia. Me hubiese gustado más agilidad.

¿Lo peor de la crisis sanitaria ha pasado?

Teruel ha tenido suerte y una buena gestión hospitalaria. Alcanzamos máximos de 20 casos en un día pero luego el ritmo ha bajado. Tuve miedo por nuestra población envejecida, pero lo peor ha pasado ya, aunque puede haber dientes de sierra de hasta 10 ingresos por la infección en residencias.