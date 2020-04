El 90% de los internos de la residencia de Valderrobres y la mitad de los trabajadores dan positivo en coronavirus.

Los peores pronósticos se cumplen. Alarma en la residencia de mayores de Valderrobres tras conocer los resultados de los test PCR que el Ayuntamiento de Valderrobres consiguió para conocer la salud de los mayores residentes y el personal del centro. Las pruebas llevadas a cabo en los últimos días en los residentes con síntomas y los PCR que adquirió el Ayuntamiento de Valderrobres han detectado 46 nuevos positivos entre sanitarios y residentes, por lo que la cifra total se eleva a 66 personas afectadas. El resultado de los PCR se ha conocido hoy y ha sido demoledor. 26 de los residentes que todavía no presentaban síntomas han dado positivo. Por su parte 8 han dado negativo y se suman así a otros 3 residentes a los que DGA les hizo la prueba al presentar síntomas, sumando así un total de 11 negativos. Por su parte se han llevado a cabo pruebas entre el personal de trabajo y sanitario y los mismos PCR han arrojado un total de 20 positivos y 22 negativos en COVID-19.

De los casos confirmados de los que ya se tenía constancia, el Gobierno de Aragón decidió evacuar a 13 residentes a las residencias habilitadas para ello en Alfambra y Miralbueno. Asimismo, ha de lamentarse el fallecimiento de 3 de los residentes durante el pasado fin de semana. A dos de ellos se les hizo el test y a otro de los fallecidos no se le llegó a hacer aunque por, al parecer, presentaba síntomas claros de la enfermedad.

Otro de los acuciantes problemas que preocupan es la falta de personal con la que se encuentran ahora desde la residencia. Por ello lanzaron un llamamiento para que todo aquel que quiera pasar a formar parte del personal de la residencia se ponga en contacto con ellos a través del teléfono 978 89 08 80. El propio alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, enfermero de profesión, ha decidido encerrarse y pasar a formar parte de la plantilla en caso de que esta misma tarde el centro no cuente con nuevo personal. "Soy sanitario y si esta misma tarde no hay personal en la residencia, a pesar de que debo atender multitud de frentes en estos momentos, he decidido sumarme al personal porque creo que esta es ahora mismo la prioridad", manifestó el alcalde Carlos Boné.

El consistorio pagará la manutención y alojamiento en el Hostal Querol de Valderrobres a todos aquellos trabajadores que se ofrezcan. "Les ofrecemos trabajar con nosotros, pasarán a ser trabajadores y les proporcionaremos todo lo que haga falta", añadió Boné. Todo ello después de que Gobierno de Aragón llevase a cabo en los últimos días test a 23 residentes que presentaron síntomas. De esos 23 dieron positivo 20 de los residentes y los restantes con síntomas, dieron negativo. Este martes el Gobierno de Aragón afirmó que no daría validez sanitaria al resultado de los PCR comprados por el consistorio.

Además de personal de Valderrobres, buena parte de los afectados por este brote de coronavirus son de otras localidades del Matarraña, así como de Alcañiz y Calanda entre otras poblaciones. En previsión de lo que pudiese ocurrir, desde el pasado 31 de marzo las trabajadoras que residen fuera de Valderrobres pernoctan en el Hostal Querol, que ofreció sus habitaciones y un piso al personal de la residencia valderrobrense.

Test PCR

Los PCR se llevaron a cabo el martes por la mañana desde la mañana en una operación que se alargó durante varias horas. Fueron los trabajadores de una empresa externa los encargados de llevar a cabo la prueba adquirida por el ayuntamiento de Valderrobres. La operación fue muy compleja ya que los operarios debieron desinfectarse tras tomar cada una de las muestras de los ancianos, algunos de ellos con patologías y problemas de movilidad.

Se trata de test PCR, siglas de Reacción en Cadena de la Polimerasa y no son ‘test rápidos’. Estos test detectan un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo para el diagnóstico de una enfermedad y que generalmente se toma de alguna parte de la boca, nariz o garganta. Tras tomar las muestras, se llevaron hasta el laboratorio de Barcelona.