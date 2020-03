Tomás Guitarte: "Las demandas de Teruel se pueden atender a pesar de la epidemia de coronavirus si hay voluntad política"

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, considera que la Administración ha "desatendido" a las residencias de la tercera edad en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, cuando constituyen "el principal foco de riesgo de contagio en la España vaciada". Guitarte ha reclamado una atención medicalizada y con medios de autoprotección para el personal de los geriátricos durante su intervención en el Foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), que se ha tenido que celebrar este martes de forma telemática ante las restricciones de movilidad y reunión impuestas por la pandemia. Ha añadido que "no se ha prestado atención suficiente" a un sector, como el de las residencias para mayores, cuando están dedicados "a una población de riesgo".

El parlamentario ha repasado la historia del movimiento ciudadano Teruel Existe y su transformación en las últimas elecciones generales en una agrupación de electores para "trasladar las reivindicaciones de la provincia al lugar donde se toman las decisiones". Tomás Guitarte ha señalado que, aunque, "obviamente", la prioridad actual de los recursos del estado es "salvar vidas humanas" y que es inevitable que la crisis sanitaria desencadene una crisis económica, es posible cumplir el pacto de investidura con el PSOE que posibilitó la proclamación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Guitarte ha explicado que, como muchas de las infraestructuras que reclama Teruel Existe están en una fase inicial de tramitación, atascadas o con expedientes caducados, en el primer año del nuevo Gobierno "no harán falta grandes inversiones" para cumplir los compromisos asumidos por los socialistas. Según la estimación de la agrupación de electores con 40 millones se cubrirían todas las demandas de Teruel Existe en el primer año. Ha añadido que en muchos casos se trata de retomar o poner en marcha estudios informativos, como ocurre con el corredor ferroviario de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo o la A-40. La única infraestructura en la que la inversión debería iniciase de inmediato es en la autovía A-68. "Lo importante es la voluntad política", ha recalcado.

El diputado ha recordado que la precaria cobertura de banca ancha en la provincia dificulta el recurso al teletrabajo, una de las alternativas laborales planteadas ante el estado de alarma. Indicó que Teruel Existe plantea al Gobierno que la provincia sea escenario de un ensayo "piloto" de la aplicación de la tecnología del 5G en España. Además de la mejora de las telecomunicaciones, ha repasado la larga lista de infraestructuras reivindicada por Teruel Existe, que incluye el eje Cantábrico-Mediterráneo, la A-40, la A-25 (Alcolea del Pinar-Monreal-Alcañiz) y la A-68. Todas con el objetivo de revertir el "abandono" sufrido por la provincia y contarla a los grandes ejes de comunicación, que ahora dibujan un "cerco" en torno al territorio turolense.

Tomás Guitarte, que acudirá este miércoles al Congreso para votar la prórroga del estado de alarma durante 15 días planteada por el Gobierno, adelanta que "por responsabilidad" votará favorablemente. Aclara que el apoyo de la agrupación de electores se limitó a la investidura, pero se retirará si el Gobierno no cumple los compromisos adquiridos. Uno de los puntos es aplicar un pacto de estado contra la despoblación de la España interior con un mecanismo de financiación estable -entre otros recursos, debería contar con el 7% de los ingresos por el IRPF-, una medida que beneficiará "no solo a Teruel sino a todos los territorios abandonados" del interior peninsular.

El debate telemático ha sido moderado por el periodista Chema López Juderías, director del Diario de Teruel, y contó con la intervención del presidente de ADEA, Salvador Arenere. El público pudo plantear sus preguntas a través de Whatsapp. En respuesta a una pregunta de Arenere, Guitarte ha advertido que no cabe ninguna discusión sobre la necesidad de centrar ahora todos los esfuerzos en la lucha contra la pandemia del coronavirus, pero la crisis económica que previsiblemente le seguirá no puede penalizar a la España vaciada. "No estamos dispuestos a que la España interior sea otra vez la pagana de la crisis", ha sentenciado.

El foro virtual ha contado con los saludos mediante mensajes grabados del director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, y del responsable de comunicación del Grupo Piquer, Sergio Pérez, y de Iberaja. Montaner ha mostrado su "agradecimiento profundo" al personal sanitario que está "en primera línea" de la lucha contra el coronavirus y también al personal de la eléctrica que trabaja para "garantizar el suministro". Pérez ha llamado a la "unidad" para superar la actual situación y en parecidos términos se ha expresado Ibercaja.