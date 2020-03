Emma Buj: "Me preocupa que el coronavirus colapse el Obispo Polanco, que ya arrastra carencias crónicas"

¿Se plantea el teletrabajo en la Alcaldía?

A mí me enseñaron que el último que abandona el barco es el capitán. Me siento en la obligación de venir a trabajar cada día al Ayuntamiento a las 8 de la mañana.

¿Qué efecto ha tenido sobre la ciudad la aplicación del estado de alarma por el coronavirus?

El Ayuntamiento ha actuado con la celeridad que la situación requiere. Hemos ido un paso por delante de otras Administraciones. El día 9 suspendimos la Gala Nacional del Deporte, prevista para el 16 de marzo, porque, aunque parecía que no había pasado nada, se intuía que algo grave ocurría. Cuatro días después el equipo de gobierno se reunió y, aunque nos dijeron que no hacían falta medidas extraordinarias, entendimos que no se podía esperar más y clausuramos los centros socioculturales y suspendimos toda la actividad cultural y deportiva. Esa tarde la DGA decidió cerrar los colegios. El 14 de marzo vimos que la gente todavía acudía a los bares y terrazas y eso generaba un peligro de contagio. Por eso decidimos cerrarlos. Al final de esa jornada, el decreto de alarma del Gobierno impuso el cierre de todos los establecimientos comerciales y hosteleros.

¿Cómo han reaccionado los ciudadanos ante esas medidas?

Me siento orgullosa de la reacción de los turolenses. En Teruel, casi todo el mundo está cumpliendo. La gente es prudente.

Se ha cancelado la Semana Santa, uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad. ¿El turismo será el gran perjudicado por la crisis del coronavirus?

El coronavirus va a castigar tanto la economía que es difícil saber quien será el más perjudicado. Muchos comercios cerrados están regentados por autónomos o pequeñas empresas y se verán también muy afectados. Pero, por supuesto, el cierre perjudicará al turismo en una ciudad cada día más turística y donde este sector cada vez tiene más peso. Todo hace pensar que, el día en que la epidemia pase, una parte de la economía podrá recuperarse más rápidamente, pero el efecto psicológico del coronavirus va a contraer el turismo durante bastante tiempo. El Ayuntamiento tendrá que redoblar esfuerzos de promoción para que Teruel vuelva a ser, como antes de la epidemia, una ciudad que batía el récord de visitantes año tras año.

¿Teme que comerciantes y hosteleros que han cerrado obligatoriamente no puedan volver a abrir por el varapalo económico?

Dependerá del tiempo que dure la epidemia. Si se prolonga en el tiempo, las pequeñas empresas y los autónomos serán los más damnificados. Hay que tomar medidas económicas. Desde el Ayuntamiento nos planteamos actuar, pero tenemos una capacidad muy limitada. Pido medidas a las administraciones con más potencial económico, como el Gobierno central y el autonómico. La economía va a sufrir mucho y habrá que ver tras esta crisis cuánta gente acaba en el paro y cuánta vuelve a sus puestos de trabajo.

¿Le preocupa que la presión asistencial derivada del coronavirus colapse un hospital Obispo Polanco muy condicionado por su antigüedad?

Me preocupa el posible colapso de la sanidad. Este estado de alarma y confinamiento tiene como principal objetivo evitar el colapso de la sanidad. ¿Cómo no me va a preocupar con un hospital que padece una crisis crónica por falta de personal y de buenas instalaciones?

¿Echa de menos el nuevo hospital, en obras pero que ya podría estar construido si no hubiera sufrido repetidos retrasos?

No sé qué es mejor, porque el nuevo hospital tampoco tendrá un número de camas muy superior al actual y su diseño final ha sido cuestionado por los médicos. Me hubiera gustado que el hospital estuviera terminado desde hace años, por supuesto, pero ahora no vale lamentarse por lo que no tenemos.

¿Ha habido buena coordinación entre Administraciones?

Cada cual ponemos de nuestra parte para estar coordinados. Pero es cierto que en algunos momentos se nos ha dado información contradictoria, como decir un día que no había que cerrar colegios y cerrarlos al día siguiente. Pero entiendo que se ha debido a la velocidad con la que había que tomar decisiones.

¿Se plantea cancelar el 14 de abril la celebración del Sermón de las Tortillas, una fiesta local caracterizada por las comidas campestres de grupos de amigos y familias?

Quedan unas semanas para el Sermón pero su anulación no tiene la complejidad de la Semana Santa porque lo que se cancelaría sería el festejo de la plaza de toros. No se ha tomado la decisión, pero cae por su peso que si no mejora la situación no se podrán celebrar ni el festival taurino ni las comidas campestres. La cancelación está sobre la mesa.

¿Qué medidas ha adoptado el Ayuntamiento para afrontar esta crisis?

Hemos creado con la Federación de Asociaciones de Vecinos un voluntariado para atender a los mayores, que en estos momentos tienen que salir a la calle lo menos posible. A través de voluntarios les llevan la compra y reforzamos su seguimiento desde los servicios sociales. También hemos aplazado el cobro del impuesto de circulación, suspendido el cobro de alquiler a los negocios que están en locales municipales y las zonas azules han pasado a ser gratuitas. Hemos dispuesto el albergue para que los transeúntes y sin techo puedan pasar estos días. El servicio de limpieza se dedica a desinfectar zonas sensibles.