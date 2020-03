El hospital Obispo Polanco de Teruel está habilitando una segunda unidad de cuidados intensivos (uci) en el espacio utilizado hasta ahora para cirugía mayor ambulatoria. La uci actual, con seis camas, está ocupada por dos pacientes con coronavirus y otros cuatro con patologías que nada tienen que ver con la pandemia vírica.

La medida permitirá que el centro hospitalario de la capital turolense cuente en los próximos días con cuatro o cinco plazas más en cuidados intensivos. El hospital pretende reservar la uci actual para enfermos infectados por coronavirus y destinar la nueva a pacientes con otras patologías.

Igualmente, el hospital ha aislado con medidas especiales uno de sus quirófanos en previsión de que pueda ser utilizado para intervenir quirúrgicamente a algún enfermo de coronavirus que presente patologías añadidas, como una apendicitis.

El hospital turolense no baja la guardia pese a que la curva de ingresos por coronavirus en Urgencias se mantiene "plana". Así lo ha afirmado esta mañana el responsable de hospitales del sindicato médico CESM-Aragón, Jesús Martínez-Burgui, quien ha destacado que en los últimos días la media de pacientes con síntomas de infección que llega al Obispo Polanco a través de Urgencias sigue estable, con entre 8 y 10 enfermos de los cuales 2 o 3 son hospitalizados mientras que el resto regresa a su casa para permanecer aislados.

"La población está cumpliendo las normas y eso es muy importante. Se queda en casa y no sale si no es verdaderamente necesario", ha dicho Martínez-Burgui. En su opinión, que la capital turolense no tenga Metro ni apenas comunicación por tren podría haber frenado, al menos de momento, la expansión del virus. Por contra, el delegado de hospitales de CESM-Aragón, advierte de que la provincia tiene mucha población mayor, un colectivo muy vulnerable ante el coronavirus.