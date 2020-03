Quejas por los retrasos del autobús de Teruel a Madrid

Viajeros del autobús de línea regular que comunica Teruel con Madrid –no hay tren entre ambas capitales– expresaron este martes su queja después de que el bus saliera con un cuarto de hora de retraso, al parecer y según señalan, porque el conductor venía de realizar un transporte escolar y no llegó a tiempo. La taquilla, además, estaba cerrada y fue el propio chófer quien tuvo que vender los billetes uno a uno rellenando los tiques a bolígrafo al no tener o no funcionar la máquina correspondiente.

El gerente de IRB –la empresa de autobuses–, David López, confesó que el servicio "atraviesa una situación difícil" por falta de rentabilidad y "no es sostenible". Admitió que los 13 trabajadores en plantilla llevan algo más de un mes sin cobrar su salario y anunció que el próximo viernes tiene previsto mantener una reunión con responsables de Transporte en el Gobierno aragonés en busca de "una solución". López recordó que la DGA le negó una subvención que antes existía cuando la empresa cogió hace algo más de un año la concesión de la línea.