El secretario general de las Juventudes Socialistas pone a Aragón como ejemplo de pactos

Los pactos políticos no solo son, hoy en día, imprescindibles, sino irrenunciables y, en este sentido, Aragón se ha convertido un ejemplo en toda España. Es la principal conclusión de las Jornadas “La nueva política de pactos” que las Juventudes Socialistas de Teruel han celebrado este fin de semana en Alcañiz y que han contado en su clausura con el secretario general de las Juventudes de España, Omar Anguita, y el Secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa.

“Aragón es un referente para España en cuanto a política de pactos”, ha dicho Omar Anguita. Para el también diputado en las Cortes, “el pacto es necesario para poder llegar al gobierno. Y llegar al gobierno significa poder cambiarle la vida a la gente. Al final no importa lo que cueste llegar al pacto, sino que consigamos que el pacto permita cambiar”, ha dicho Anguita que ha señalado que solo con Javier Lambán y Pedro Sánchez al frente de los gobiernos de Aragón y España se podrá cambiar la realidad de todos los ciudadanos de este país.

“Tenemos una responsabilidad como partido de Estado. Y la responsabilidad es, cuando no te dan los números, intentar llegar a acuerdos con los que tienes mucho en común u objetivos comunes. Es lo que hemos hecho en España o lo que habéis hecho en Aragón”, ha dicho el secretario general de las Juventudes Socialistas de España que, seguidamente, ha apuntado que para avanzar también se necesita una oposición responsable y no como la actual, “echada al monte y que no habla de nada de lo que interesa a España”.

El secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, se ha mostrado convencido de que “ese buen ejemplo de pactos que es el Gobierno de Aragón, inspira y seguirá inspirando al resto de España”. El también diputado en las Cortes de Aragón ha asegurado que la fórmula de gobierno funciona y ha destacado lo rápido que se ha conseguido un presupuesto.

“La gente joven en lo que cree es en la política que trabaja y soluciona los problemas de los vecinos y las vecinas de los 731 municipios de Aragón, en quien crea certezas y horizontes de esperanza y de futuro. La gente joven cree en el futuro, tiene que conquistar su futuro y un buen ejemplo es el Gobierno de Aragón con esa política de pactos liderado por el partido socialista”.

El secretario general de las Juventudes Socialistas de Teruel, Ángel Peralta, ha dicho tras la clausura que las Jornadas han sido “muy productivas” y ha destacado la calidad de los ponentes. “Si algo hemos aprendido en estas jornadas es que los pactos son necesarios. Que en la vida política actual y la de los próximos años previsiblemente vamos a necesitar los pactos, y si alguien puede encabezar estos pactos es el Partido Socialista”, ha apuntado el también diputado en las Cortes de Aragón por Teruel.

“Lo que está claro es que los pactos hay que hacerlos día a día. Si algo tenemos los socialistas es que dialogamos, y lo demostramos en las instituciones en las que estamos. Además, estoy convencido de que es bueno pactar porque nos ofrece otras visiones”, ha señalado durante su intervención en el acto de clausura el secretario general de las Juventudes Socialistas de Teruel.

La jornada ha comenzado con una mesa redonda sobre pactos en el ámbito municipal con María Rodrigo, teniente de la alcaldía en el Ayuntamiento de Huesca y vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón, la alcaldesa de Mas de las Matas y diputada de la Diputación de Teruel María Ariño y la concejala del Ayuntamiento de Alcorisa y Secretaria de Organización del PSOE de Alcorisa Romina Formento.

Las ponentes han trasladado a los asistentes las experiencias alrededor de sus municipios y las políticas de pactos. Han relatado distintos casos concretos, tanto los que terminaron con la conformación de un gobierno como los que supusieron quedarse en la oposición. En definitiva, pactos de distinta naturaleza que responden a diferentes situaciones y, en general, revelan una situación de fragmentación política que hace cada vez más necesario el entendimiento en todas las instituciones con acciones que, según ha señalado María Rodrigo, “responde a actitudes responsables y valientes”.