Muniesa reclama a la DGA la reparación de la travesía

El Ayuntamiento de Muniesa ha reclamado en reiteradas ocasiones al Gobierno de Aragón que acometa a la mayor brevedad posible el asfaltado de la travesía que recorre la localidad. Una infraestructura que se encuentra en la actualidad repleta de baches, grietas, hundimientos y desperfectos que ponen peligro la seguridad de los vehículos que circulan por ella, así como también de los viandantes. Según el alcalde del municipio, José Luis Iranzo, se trata de una reivindicación que han trasladado en reiteradas ocasiones al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, con vistas a que acometiera la “necesaria” actuación en la carretera A-222 a su paso por el término municipal.

Sin embargo, siempre han obtenido una respuesta negativa. “Su estado actual es deplorable y ha provocado accidentes y caídas en personas mayores”, ha indicado el alcalde. Recientemente, se han producido dos incidentes con personas de avanzada edad, lo que a su juicio pone de manifiesto que “se trata de una infraestructura que está poniendo en peligro no solo a los numerosos vehículos que transitan diariamente por el trazado, sino también a las personas que caminan por ella porque discurre por el núcleo urbano de nuestro pueblo”.

Para José Luis Iranzo, esta actuación es “urgente” y depende “única y exclusivamente” de la “voluntad” que tenga el Gobierno de Aragón de querer acometerla. “Si desean poner solución a este problema para nuestros vecinos, lo podrán hacer porque no requiere de una gran inversión”, ha añadido. El problema a su juicio es que “no han mostrado el más mínimo interés en poner remedio al estado en el que se encuentra la travesía de Muniesa”.

El alcalde de Muniesa también ha querido hacer referencia a las últimas actuaciones que desde el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda se ha desarrollado en la travesía. Se ha tratado de un reparcheo en el período veraniego, cuyos resultados ha calificado como “nada satisfactorios”. “De nada sirve seguir poniendo parches a un trazado que lo que requiere es una actuación integral de asfaltado que pueda dotar al municipio de Muniesa y a todos los que circulan por él de una infraestructura digna y acorde con el siglo XXI", ha señalado.

Con vistas a la futura actuación de asfaltado de la travesía que todavía no se ha producido, el Ayuntamiento de Muniesa ya acometió las obras de sustitución de las tuberías de agua que discurren por el trazado. Una intervención que supuso una inversión notable para un pequeño municipio y que tenía el objetivo de que, una vez terminada, pudiera completarse la remodelación integral con la ansiada intervención en la travesía. Según palabras del alcalde, el Consistorio está dispuesto a recibir en propiedad la citada travesía “siempre que su cesión venga precedida del asfaltado de la misma”. Una solución que viene motivada porque “no disponemos de los recursos para poder acometer esos trabajos y porque entendemos que son responsabilidad del Gobierno de Aragón”. “Tras ello, no tenemos ningún problema en que el Ayuntamiento de Muniesa se encargue de su mantenimiento para que siempre esté en buenas condiciones y no lleguemos a la situación de abandono que actualmente vive”, ha añadido.