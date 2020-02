La moda, la artesanía y la sostenibilidad se dan la mano en el festival Dister de Teruel

El primer festival Teruel Capital del Diseño Joven y Sostenible (Dister) ha iniciado este jueves su andadura con una gala celebrada en el Teatro Marín. El acto ha incluido una presentación a cargo de su director, Javier Hernández, y las intervenciones de la alcaldesa, Emma Buj, y del primer teniente de alcalde, Ramón Fuertes. Hernández se ha mostrado convencido del potencial de la ciudad como centro creador de diseño joven con la producción artesana como referente. Ha señalado que en la historia de la ciudad hay multitud de referentes artesanales.

El programa de actos, que se extenderá hasta el 31 de marzo, incluye 30 "acciones" que combinan la moda, el reciclado y la artesanía. Habrá talleres, conferencias y exposiciones, como la del centro juvenil de Domingo Gascón donde se puede ver un modelo original de la diseñadora francesa Coco Chanel dentro de una colección de los años veinte.

La gala inaugural ha incluido un audiovisual para presentar el proyecto, la presentación de la presentación de la firma de alta costura Anhelébloom, radicada en Teruel, la actuación de la gimnasta Paula Arciniega y del grupo de danza de Atadi.

Dister es un proyecto único en España al aunar diseño y artesanía, ambos conceptos ligados siempre a valores fundamentales como son la sostenibilidad y la inclusión social. El objetivo de esta acción que organiza el Ayuntamiento de Teruel con el patrocinio de la Fundación Térvalis y la colaboración del Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza es refrendar la ciudad de Teruel como un referente a nivel nacional de una nueva forma de crear y diseñar que sea respetuosa con el medio ambiente y con las personas.

Para ello se han programado una treintena de actos entre los que figuran exposiciones de moda, muestras fotográficas, talleres de customización y 'do it yourself', desfiles o conferencias, entre otros, que se desarrollarán a partir del 27 de febrero hasta el próximo 31 de marzo en la ciudad