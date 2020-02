Israel Bujeda, interpreta a Diego de Marcilla en la Bodas de Isabel: "Me siento arropado por los turolenses al actuar"

Entrevista a Israel Bujeda: interpreta a Diego de Marcilla

¿Impone ser el protagonista de la fiesta más multitudinaria de Teruel?

Al principio, un poco, pero como es la ciudad en la que vivo y con mi gente lo disfruto con ellos. No pienso en que la pueda pifiar. Me limito a vivir la fiesta.

Al principio, un poco, pero como es la ciudad en la que vivo y con mi gente lo disfruto con ellos. No pienso en que la pueda pifiar. Me limito a vivir la fiesta.

¿Se siente arropado por los turolenses?

Sí, me dan mucha seguridad. También me da confianza haber actuado otros años en Las Bodas con la misma gente que este año y que es muy cercana.

¿Le vendrá bien la experiencia previa con La Partida de Diego?

Sí. Es una base para afrontar Las Bodas y ayuda a entrar en las personalidades de los personajes. Me ayuda a interpretar en Las Bodas un hombre que transmite la madurez que ha ganado desde el episodio de La Partida, ocurrido cinco años antes.

¿Le preocupa alguna escena?

No. Todo está muy trillado y lo hemos ensayado mil veces. Le hemos dado muchas vueltas y no habrá ningún problema.

Pero hacer de Diego muerto durante la larga comitiva funeraria por la calle puede hacerse largo.

No quiero ni pensar en ese momento. Quiero llegar, tumbarme y relajarme, porque es el último día de la fiesta. Será mágico.

¿Va a escalar Diego hasta el balcón de Isabel como ha hecho en algunas ediciones?

Eso lo sabremos el sábado.

¿Tiene alguna experiencia teatral previa a Las Bodas?

No. Solo he actuado en las Bodas. Desde que tenía 11 años y ahora con 24. Aparte de esta fiesta no tengo ninguna otra experiencia teatral. Ahora he vuelto a participar porque me encanta. Lo dejé unos años porque estuve fuera.

¿Por qué quiso ser protagonista?

Cuando me presenté al cásting no pensé en qué papel iba a interpretar. Con vivir la experiencia desde dentro me sirve. Pero este año he tenido la suerte de que me eligieran como protagonista.

¿Quiere dedicarse a la interpretación profesionalmente?

No. Es un hobby, aunque más adelante no descarto formarme como actor.

Entrevista a Alba Sánchez: interpreta a Isabel de Segura

¿Le impresiona ser el centro de las miradas en una ciudad volcada en la representación de los Amantes?

Sí, impone ser la protagonista de una histórica tan mágica y magnífica. Pero llego tranquila después de muchos ensayos y de las muchas horas que le hemos dedicado.

¿Le ayuda haber sido la protagonista en La Partida de Diego?

Sí. La Partida me sirvió para romper el hielo. Está muy bien para que Las Bodas no lleguen tan de golpe. Son mas multitudinarias y tienen mucho más impacto que La Partida, que sirvió para meterme en el personaje y también para reflejar el paso del tiempo en Las Bodas, que ocurren cinco años después según la leyenda.

¿Le preocupa alguna escena?

No. Como hemos hecho tantos ensayos, estamos muy concentrados. No me preocupa ninguna escena. Disfrutaré de cada minuto de la representación y del fin de semana.

¿Tiene alguna experiencia teatral al margen de Las Bodas?

No. He participado en las Bodas desde 2009. Es mi sexto año de intervención tras un parón por estudios.

¿Por que decidió optar al papel protagonista?

No me lo esperaba. Llevo varios año participando y me apetecía cualquier personaje, porque el teatro es un hobby para mí, pero este año me he llevado la sorpresa de ser la protagonista y la recibo con los brazos abiertos.

¿Qué papeles representó en anteriores ediciones?

Papelillos, desde monja a huérfana pasando por vecina cotilla de Teruel.

¿Le han dado algún consejo sus antecesoras en el papel de Isabel?

Sí. Tengo amigos que han sido Diego e Isabel y les pido consejos o trucos para el papel. Sobre todo me dicen que disfrute, que me concentre y esté tranquila.

¿Y le han dicho algún truquillo?

Sí, alguno, pero no se puede decir.

¿Le gustaría dedicarse profesionalmente a la interpretación?

No, es un entretenimiento.