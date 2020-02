"Quiero que mi hijo confiese el daño que hizo a su hermanastra y que ocasionó su suicidio"

Mario González, el padre del joven de 24 años acusado de agredir sexualmente a su hermanastra, de 17, antes de que esta se arrojara por el Viaducto Viejo de Teruel el 16 de junio de 2019 acabando con su vida, reclamó ayer "justicia". Progenitor también de la menor fallecida, González acudió a la puerta de los juzgados de la capital turolense acompañado de familiares y amigos mientras en el interior prestaba declaración ante el juez su hijo.

"Queremos que él no se acobarde, que confiese todo el daño que le ha hecho a mi hija y que ha ocasionado que ella se suicide", manifestó González. "No la ha empujado por el puente, pero con sus actos él ha sido el que ha logrado que mi hija no soporte más esa presión que tenía e hiciera lo que hizo", añadió.

Quienes le acompañaban, entre ellos su esposa y madre de la joven desaparecida –no lo es del presunto agresor–, llevaban carteles en los que podía leerse ‘Hermana, tu lucha es mi lucha’, ‘Somos el grito de las que yo no tienen voz’ o ‘El machismo mata’. "Queremos que mi hijo sepa que la familia y los amigos están con Flavia y que lo único que buscamos es justicia, la justicia de los humanos; ante Dios también tendrá que rendir cuentas", dijo.

Mario González explicó que los hechos acontecidos, que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número tres de Teruel, han "destrozado" la vida de toda la familia, compuesta, tras la muerte de la menor, por los dos progenitores y siete hijos, si bien solo uno de ellos compartía con la fallecida padre y madre. Según dijo, tanto su mujer como su hijo menor han tenido que recibir tratamiento psicológico tras la muerte de la muchacha. La familia no ha dejado de poner flores en el lugar del Viaducto Viejo desde el que se tiró la joven el pasado mes de junio.

No reconoce los hechos

Tras prestar declaración ante el juez durante un breve espacio de tiempo, el presunto agresor fue devuelto a la prisión en la que se encuentra desde que ocurrieron los hechos. El joven no reconoce que hubiera agresión sexual, por lo que la abogada que lo defiende, María Lahoz, pedirá para él la libre absolución.

No opinan lo mismo la Fiscalía de Teruel y el juez. Este último dictó recientemente un auto de procesamiento contra el investigado y dio por concluida la fase de instrucción a la vez que levantaba el secreto de las actuaciones. Será la Audiencia Provincial la que resuelva el juicio contra el joven y el primer trámite para ello es una nueva toma de declaración al procesado, que se produjo ayer.

El padre de la menor y de su presunto agresor relató a las puertas del juzgado que hace unos años su hija comentó a su madre que su medio hermano le había hecho "tocamientos". "Hablamos con ella y nos dijo que solo había sido eso y, bueno, cometimos el error de no echarlo de casa; por insistencia de mi hija no tomamos otra medida, de lo cual me arrepiento", confesó.

González explicó que, tras la muerte de su hija, el médico forense "vio que había sido violada", por lo que él mismo llamó a su hijo para que declarara ante la Policía, siendo detenido a continuación. Agregó que a todos los varones de la familia se les realizaron pruebas de ADN.