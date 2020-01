Albalate y Andorra reviven el terror que sembró Igor el Ruso: "Mató por matar; no merece estar libre nunca más"

Los vecinos de Albalate del Arzobispo y Andorra, en cuyos montes el exmilitar serbio Norbert Feher, alias Igor el Ruso, estuvo emboscado hace ahora dos años antes de sembrar el terror, empezarán a revivir esta semana, muy a su pesar, uno de los episodios más espantosos de la historia de esta parte de la provincia de Teruel.

Este martes se celebra el juicio por el tiroteo con el que Feher, el 5 de diciembre de 2017, hirió de gravedad a dos vecinos de Albalate del Arzobispo en una casa de campo. Este fue el suceso con el que empezó una pesadilla para la gente de la zona que desembocaría, 9 días después, en la muerte a balazos de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero y del ganadero José Luis Iranzo. Igor el Ruso responderá también de este triple crimen en una vista oral que se prevé para la primavera.

"Que se haga justicia de una vez, pero justicia sin atenuantes, que se le imponga lo máximo que se le puede aplicar con la ley en la mano". Antonio del Río, alcalde de Albalate cuando ocurrieron los hechos, siente desde hace días, cuando se supo del inicio del juicio, un nudo en el estómago. "Nunca los he olvidado, pero ahora han vuelto a mi cabeza con más fuerza aquellos días terribles y sigo sintiendo la misma impotencia por no haber podido echar el guante a ese asesino, evitando las muertes", dice.

Habla con enojo. "Mató por matar, a sangre fría; no tenía ningún objetivo ni era necesario que lo hiciera, no se merece la libertad", sentencia. "Siento que no haya en este país cadena perpetua para Igor el Ruso y eso es lo que piensan todos los vecinos", asegura.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) solo está personada en la causa por el triple asesinato, pero su portavoz en Teruel, Cristóbal Soria, considera "maravilloso" que Feher vaya a sentarse este martes en el banquillo de los acusados. "Es un alivio, una descarga de tensión enorme. Desde hace meses quería que llegara este momento", explica. Aunque Feher ya ha sido condenado a cadena perpetua por la justicia italiana por dos asesinatos cometidos en el país transalpino, Soria cree que, moralmente, el exmilitar serbio también debe recibir el castigo de España. "No debiera salir de la cárcel en toda su vida –continúa–; es un asesino de libro y esos no se reintegran en la sociedad jamás".

Soria lamenta el "machaqueo psicológico" que, de nuevo, los heridos en el tiroteo de Albalate del Arzobispo y los familiares de los dos agentes y el ganadero fallecidos padecerán durante los juicios. Por ello, recuerda que la asociación a la que representa solicitó que ambos sucesos fueran enjuiciados en una sola vez, si bien la petición no fue estimada. "Es sufrir dos veces", señala.

También pide "justicia" la actual acaldesa de Albalate del Arzobispo, Isabel Arnas, condenando uno de los episodios "más tristes y que más conmocionó a toda la comarca". "Las tres personas muertas ya no volverán, pero al menos el culpable está capturado y a buen recaudo y eso da seguridad a la ciudadanía", explica. "Ahora –prosigue–, queremos un juicio justo, que el responsable pague por sus crímenes para que todos podamos seguir adelante con nuestras vidas".

Dos años después de lo ocurrido y en vísperas del juicio, uno de los heridos por Igor el Ruso en Albalate del Arzobispo, Manuel Andreu, prefiere no hablar y que sean recogidas de nuevo las palabras con las que un mes después del tiroteo, en una entrevista en este mismo periódico, aludió a una falta de seguridad en el medio rural. «Yo se lo decía a mi mujer mientras estaba ingresado en el hospital: Hasta que no pase algo gordo, hasta que no mate a alguien, no lo buscarán bien; y así pasó», explicaba entonces.

La asociación Amigos de Iranzo, surgida tras el triple crimen, se pregunta por qué no se desplegó un importante operativo de seguridad para atrapar al criminal que había disparado a matar, sin mediar palabra, a dos personas en un tranquilo pueblo del Bajo Martín. Otro de sus interrogantes es por qué la justicia no ha unido las causas –pese a que indiciariamente se trata del mismo autor, en el mismo territorio y en días seguidos– y se juzgará por separado el tiroteo de Albalate, los asesinatos de Andorra y los robos en casas de campo ocurridos esos días. Estos últimos, con un mismo modus operandi que apuntaba a que el autor seguía en la zona. "Solo se consigue alargar el vía crucis de las familias", sostiene Luisma Alquézar, portavoz de Amigos de Iranzo.

Alquézar cuestiona que Igor el Ruso esté acusado de dos homicidios en grado de tentativa en este primer juicio, en el que se verá el tiroteo de Albalate con el balance de dos heridos. En su opinión, lo que hizo Feher fue "intentar asesinar a dos personas", un punto de vista que, de haber sido compartido por las acusaciones, habría comportado una petición de condena mayor que la que se ha hecho, de 22 años y 10 meses de cárcel incluida la pena por un delito de tenencia ilícita de armas.

Desde UAGA, el sindicato agrario personado en la causa que juzga el asesinato de su compañero Iranzo, también denuncian falta de seguridad en el campo. Su secretario general, José María Alcubierre, considera que el territorio andorrano fue "abandonado a su suerte entre el tiroteo y el triple crimen". Creen que lo ocurrido se podría haber investigado judicialmente "para cambiar en el futuro modos de actuación a nivel social y de seguridad". "Se habla mucho del Aragón vaciado, pero se hace poco en estas zonas, y un claro ejemplo es Andorra y Albalate del Arzobispo", lamenta.

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha trasladado, por medio de su letrado, Jorge Piedrafita, su "satisfacción" porque comience el primer juicio, deseando que acabe en una condena sobre Feher. Añade que este también deberá pagar "por la muerte de dos agentes ejemplares cuando protegían a la ciudadanía del criminal".