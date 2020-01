Trabajadores de la Térmica de Andorra volverán a salir a la calle el 30 de enero

Trabajadores afectados por el cierre de la Central Térmica de Andorra volverán a salir a la calle el jueves, 30 de enero, para reclamar una transición justa para la zona. La protesta, convocada por UGT, CC.OO. y la Plataforma de Trabajadores de las Subcontratas, empezará a las 11.00 horas en la plaza del Torico para acabar en la plaza de San Juan de la capital turolense, donde realizarán una concentración.

El secretario territorial de UGT-Teruel, Alejo Galve, y la secretaria de Industria de CC.OO.-Aragón, Ana Sánchez, han destacado que van a convocar movilizaciones hasta que consigan que se preste atención a sus reivindicaciones de una transición con empleo para la zona.

"Nos tienen que aclarar lo que va a pasar con el personal que trabaja en la central"

"Nos tienen que aclarar lo que va a pasar con el personal que trabaja en la central, tanto los empleados de Endesa como los de las subcontratas", ha explicado Galve, al tiempo que ha apuntado que quedarán "unos 15 días" de quema de carbón en la instalación andorrana, que pueden ser seguidos o alternos, dependiendo de las necesidades del sistema.

No obstante, la instalación deberá estar disponible hasta el 30 de junio por si fuera requerida por las necesidades del sistema, algo muy improbable. Ante esta situación, Alejo Galve ha señalado que todavía no hay novedades sobre el convenio de transición justa y ha lamentado que no se estén dando alternativas de empleo a los trabajadores de las subcontratas.

En esta misma línea, la secretaria de Industria de CC.OO.-Aragón ha incidido en que hay que mantener la atención en el tema de la central térmica "para que se den respuestas alternativas de empleo para las subcontratas, que son las que más problemas van a tener".