"Sin equipación y sin medios": la Guadia Civil denuncia las condiciones de trabajo en pleno temporal en Teruel

En días de alerta por nevadas, las autoridades recomiendan a los ciudadanos que en situaciones así no salgan de sus casas si no es necesario y, si lo hacen, instan a hacerlo con sus vehículos bien equipados. Consejos que desde la Asociación Española de Guardia Civiles (AEGC) denuncian que no se han cumplido en el caso de los agentes desplegados por la provincia turolense en pleno temporal. "Sin equipación, sin medios y sin personal. Así ha respondido la Guardia Civil a las necesidades de la ciudadanía en toda la demarcación", critican en una nota enviada a los medios.

La AEGC ya denunció con anterioridad las "deficientes condiciones" en las que los agentes de la agrupación de tráfico han estado prestando servicio en estas alertas, pero en idéntica situación han tenido que hacerlo el resto de componentes movilizados para evitar daños mayores durante estos temporales. "En provincias como Huesca, con alta montaña, los guardias civiles sí han querido salir abrigados al servicio se han tenido que comprar ellos mismos desde las botas para el frío (porque ponen trabas para su solicitud) hasta un simple gorro, ropa térmica o gafas de ventisca. Pero también hemos detectado que desde la aprobación de la nueva uniformidad hay falta de anorak de invierno, hay retrasos de más de un año en la entrega de trajes de agua y ni tan siquiera hay dotación de guantes impermeables", denuncian en una nota. Según relatan desde la agrupación, esta situación "se siente" en toda la demarcación, desde Huesca hasta Murcia pasando por Valencia o Segovia.

Otro problema que enfrentan los agentes sería la falta de vehículos adaptados para las inclemencias del tiempo y también la escasez de cadenas de nieve para equipar los 4x4 y otros turismos. "Esto se ha traducido -dicen- en que conductores a los que se les exigían cadenas para circular comprobaran con asombro que la primera en incumplir la norma era la propia Guardia Civil que le atendía", añaden los agentes en alusión al servicio prestado en varias zonas de Castellón, que se han encontrado bajo un manto de nieve con coches oficiales sin cadenas y llevando ruedas de verano. "No solo es un mal ejemplo para el conductor sino que es una total falta de responsabilidad por parte de la DGGC por poner en riesgo la seguridad de los guardias civiles", subrayan.

En el texto se refieren también a las condiciones de trabajo en la España Vaciada, donde denuncian que han faltado también recursos, como "unas sencillas palas" para poder ayudar a los vecinos de las diversas localidades que quedaron aisladas. "Estamos hablando de poblaciones en las que la media de edad suele ser superior a los 65 años", destacan.

Por último, desde la AEGC denuncian también el problema de la falta de personal que afecta al destacamento de Tráfico, y que se ve aún "más agravado" en el caso de Seguridad Ciudadana por la dispersión de los puestos y la falta de operatividad de muchos de ellos. "La mayoría de estos cuentan con menos de 7 agentes para dar servicio a poblaciones diseminadas. Poblaciones conectadas por carreteras secundarias que, en días de alerta climatológica, quedan incomunicadas y solo cuentan con la patrulla de la guardia civil como contacto con el exterior", aclaran.

En consecuencia, instan a las autoridades a reforzar estas patrullas y dotarlas de los medios y equipamientos necesarios para garantizar las labores de rescate que realizan estos profesionales en condiciones de seguridad para todos los efectivos desplegados.