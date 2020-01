Los cortes de luz obligan a apagar tres horas el escáner y la máquina de resonancia magnética del Obispo Polanco

Los cortes de luz intermitentes que desde las 9.30 afectan a la capital turolense han obligado a apagar el escáner y la máquina de resonancia magnética. La medida pretende evitar una avería de estos aparatos provocada por la continua alternancia entre desconexión y encendido, cuya reparación podría llevar varios días y cuyo coste sería elevado.

En principio, y a la espera de que el suministro se reponga con total fiabilidad, las máquinas estarán paralizadas durante tres horas. Los pacientes que han acudido esta mañana para realizarse las pruebas diagnósticas con esta tecnología tendrán que esperar a hacérselas en otro momento del día o quizá mañana.

Un estudio mediante resonancia magnética cuesta aproximadamente una hora, por lo que se estima que unos tres pacientes se verán afectados por la demora. En el caso del escáner o TAC, entre cuatro y cinco enfermos podrían haber sido examinados en las tres horas de parón que se están produciendo.

En el resto del hospital turolense, los ordenadores de las distintas secciones también se han visto afectados por los apagones de luz, motivados, a su vez, por el temporal de nieve que desde el domingo asola toda la provincia. Por ello, el centro sanitario tiene previsto poner en marcha grupos electrógenos que garanticen el funcionamiento de determinados servicios. Estos grupos electrógenos no solventarán el parón del escáner y la resonancia magnética al no tener potencia suficiente para ello. Los cortes de luz no han afectado a intervenciones quirúrgicas, pues los quirófanos cuentan con sistemas de suministro de energía eléctrica especiales para evitar cualquier problema.