Al menos 15 empresas inundadas en el polígono La Laguna de Alcañiz: "No podemos ni entrar"

El polígono La Laguna de Alcañiz (Teruel) ha resultado afectado por la borrasca Gloria que ha dejado lluvia, viento y nieve en el sur de Aragón. Al menos una quincena de empresas situadas en el polígono alcañizano se han visto afectadas por la inundación y algunas de ellas tienen más de un palmo y medio de agua. "Estamos sin poder trabajar, no hemos podido ni entrar", explica Odred, una trabajadora del concesionario Alcañiz Automoción.

Al parecer, según han explicado las brigadas de bomberos de la localidad, esta área industrial se encuentra en una zona inundable y el escorredero de agua que debe aliviar el exceso de líquido se ha visto embozado y el agua no puede escapar. "El agua está estancada, no corre", explica una de las trabajadoras del polígono quien añade que esta situación ha comenzado de madrugada. "A las 7.00 ya no se podía pasar, y a las 9.00 la situación seguía igual", ha comentado.

A pesar de la difícil situación, las empresas situadas en la zona alta del polígono, la más cercana a la carretera, como los supermercados Lidl y Alcampo no se han visto afectados y trabajan con normalidad.

Hasta la zona se ha desplazado el alcalde de Alcañiz junto a técnicos del ayuntamiento alcañizano para buscar una solución a esta complicada situación para las empresas que trabajan en este lugar. "Ahora solo estamos trabajando cuatro", explican los afectados, "no podemos acceder", añaden.

Los Bomberos de Alcañiz se han trasladado hasta el polígono La Laguna a primera hora de la mañana pero, según han explicado a Heraldo, "las bombas de achique no sirven para esta situación", la solución que están tratando de encontrar los técnicos del ayuntamiento deberá consensuarse con la comunidad de regantes a la que pertenece el escorredero embozado.

Teruel, es una de las provincias más afectadas por la borrasca, al menos 15 localidades de la provincia siguen aisladas por carretera, la gran mayoría de ellas están a más de 1.200 metros de altura.