Alertan de que las nuevas paradas podrían alargar 25 minutos el viaje Teruel-Zaragoza en tren

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel ha advertido de que el viaje en tren entre Zaragoza y Teruel, que ahora cuesta alrededor de dos horas y media, podría alargarse en un mínimo de 25 minutos si finalmente se aprueba que todas las estaciones y apeaderos intermedios tengan al menos una parada facultativa en horario de mañana y tarde.

Desde la asociación a favor del tren aclaran que no se oponen a que se realicen nuevas paradas en el recorrido, tal y como acordaron la pasada semana la DGA, Renfe y los alcaldes de la línea, pero reclaman que, a cambio, se implanten cuatro frecuencias más con servicios directos entre Teruel y Zaragoza, pues estiman que, de lo contrario, bajará el número de usuarios del tren.

La Plataforma critica que actualmente transcurren hasta seis horas entre el paso de un tren y el siguiente, por lo que, a su juicio, "tienen cabida sobradamente" esas cuatro nuevas frecuencias rápidas, dos en cada sentido.

Renfe niega que las nuevas paradas facultativas –aún sin fecha de aplicación a la espera del visto bueno del Adif– vayan a demorar el viaje. Fuentes de la compañía ferroviaria explican que, si no hay nadie en el andén para subir al tren, este no se detendrá "y no siempre hay viajeros". Añaden que los convoyes que circulan entre Teruel y Zaragoza, al no ser de alta velocidad, ya reducen paulatinamente su marcha al acercarse a cada una de las estaciones, por lo que no habrá diferencia en el tiempo de viaje.

Sin embargo, desde la Plataforma en Defensa del Ferrocarril subrayan que "a más paradas facultativas, más tiempo de trayecto". Se estima que algunas de las relaciones podrían incorporar hasta 12 nuevas paradas facultativas.

La asociación en favor del tren defiende que nuevos servicios directos paliarían el problema, sobre todo, si estos contaran con extensiones hasta Bilbao, Pamplona, Alicante y Murcia y pudieran por ello beneficiarse de descuentos en los precios que ahora no existen.