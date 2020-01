Los nuevos horarios de los trenes de Teruel tras las obras no recortan más de 5 minutos y solo en dos servicios

Hoy entran en vigor nuevos horarios para los trenes de la línea Zaragoza-Teruel-Valencia. Sin embargo, esta planificación apenas supone recorte de tiempos respecto a los trayectos que existían antes del 9 de julio de 2019, cuando se iniciaron unas obras de mejora en la vía férrea que obligaron a cortar la infraestructura durante tres largos meses.

De los 10 trenes que circulan diariamente por la línea –cinco en cada sentido–, solo dos ahorran tiempo y no más de cinco minutos. Hay, incluso, un convoy que emplea dos minutos más que antes en realizar el viaje. Otros dos modifican el horario de salida y llegada pero en la misma proporción, con lo cual no hay cambio en la duración del desplazamiento. Por último, los cinco restantes se quedan igual que antes de las obras.

El servicio que logra ese máximo de ahorro de 5 minutos es el último de la tarde entre Valencia-Teruel y Zaragoza, que ahora sale 5 minutos más tarde y llega a su destino a la misma hora que antes, a las 21.20. Otro tren, el primero de la mañana que une Zaragoza, Teruel y Valencia, consigue solo un recorte de 4 minutos. La última relación del día entre Zaragoza, Teruel y Valencia es la que alarga el viaje en dos minutos.

Preocupa entre los viajeros que el último tren entre Valencia y Teruel llega ahora diez minutos más tarde, a las 22.38, al haberse retrasado su salida en el mismo plazo de tiempo. Se une a ello que se trata de un viaje muy largo, pues el tren tarda tres horas y diez minutos en recorrer los 170 kilómetros que separan ambas capitales.

Desde el Adif, entidad titular de las obras realizadas el pasado verano, señalan que los nuevos horarios no reflejan las mejoras realizadas porque estas se encuentran todavía en fase de "asentamiento de terrenos" y las velocidades actuales no son las definitivas. Explican que será a partir de febrero cuando se conocerá con mayor concreción el recorte de tiempo generado por las actuaciones, que podría alcanzar los 15 minutos por trayecto. Renfe, por su parte, explica que los nuevos horarios responden a un "reajuste" mínimo de carácter periódico que no tiene que ver con la remodelación de la línea.

Sin embargo, desde la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel critican que la reducción de tiempos de viaje en la nueva planificación horaria es "ridícula" y vendría a demostrar que la intervención realizada en la vía este verano "consistió en simples obras de mantenimiento". "No se hizo nada", subrayan fuentes de la asociación en favor del tren.

La misma entidad sostiene que si Adif y Renfe no recortan más tiempo de viaje "es que no tienen confianza en la vía" y señalan que, ante tan reducido ahorro de tiempo como el que han aplicado, un cambio de horario "no supone más que molestias para el viajero habitual".