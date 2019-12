Recogida de firmas contra la construcción de 84 aerogeneradores en la comarca del Matarraña

Un colectivo vecinal de la Comarca del Matarraña ha iniciado una recogida de firmas a través del portal Change.org contra la masificación eólica en el Matarraña y a favor de la conservación del paisaje. La iniciativa ha recogido más de 500 apoyos en menos de un día debido a la fuerte oposición que genera la propuesta. Todo ello, tras conocerse que la empresa Capital Energy se reunió en los últimos meses con varios alcaldes del Matarraña y Bajo Aragón Caspe para llevar a cabo consultas sobre la construcción de cuatro parques eólicos en la zona de confluencia de ambas comarcas.

El borrador del proyecto ubica 84 aerogeneradores en los municipios de La Portellada, Ráfales, La Fresneda, Fórnoles, Valdeltormo, Mazaleón, Fabara, Valjunquera y Maella. Se trataría de los parques Argestes, con 16 molinos; Arlo, con 17; Céfiro, con 19; y Paucali, con 32. Los cuatro parques producirían una potencia total de 504 megawatios, energía suficiente para abastecer a 783.000 personas, según el consumo medio por habitante en España.

El proyecto, aunque no es definitivo, está en proceso de tramitación a través del Ministerio para la Transición Ecológica tal y como puede consultarse a través de su web. Las reacciones no se han hecho esperar desde que se filtrase la noticia y aumenta el malestar entre la opinión pública, que no supo hasta el pasado miércoles por la noche que se produjeron varias reuniones entre la empresa y los alcaldes de la zona para tratar este asunto.

Más información Indignación en el Matarraña por el proyecto de cuatro parques eólicos

Los alcaldes consultados han querido sin embargo tranquilizar a la población y todos ellos expresaron que las reuniones mantenidas tan solo supusieron un sondeo. La empresa, con sede en Madrid, constituye una de las compañías más pujantes de toda España en el sector de las energías renovables.

Pese a la publicación de este proyecto, la ubicación de los aerogeneradores choca frontalmente con la directriz de la Comarca del Matarraña aprobada en 2008, que impide la masificación de este tipo de instalaciones y sobre todo impide emplazar una instalación de este tipo a menos de 10 kilómetros de un espacio protegido.

Algunos de los aerogeneradores proyectados están en plena área de protección de aves como el águila real. "Esta propuesta es una salvajada. Además en zonas cercanas como Forcall y Cinctorres, en Castellón, según datos del INE la población ha continuado bajando desde que cuentan con parques eólicos", explicó el hostelero Javier Moragrega.

Otros agentes sociales temen que la cuestión pueda dividir a la población tal y como ya ocurrió en la vecina Terra Alta (Tarragona) tras la instalación de un parque eólico con más de 180 aerogeneradores. "Seguimos siendo la comarca con menor PIB de Cataluña y lo peor es que además del impacto visual y en el turismo aquí se creó una división entre vecinos enorme", explicó Xavier Fortuño, presidente de la Asociación en defensa de la Terra Alta.

La Asociación de Empresarios del Matarraña difundió el jueves un comunicado recordando que dentro de la directriz de ordenación del territorio de 2008 se deja claro que no puede haber ninguna instalación de este tipo a menos de 10 kilómetros de espacios protegidos, algo que en el borrador hecho público no se cumple.

Calificaron de totalmente "masificado" el proyecto por su envergadura y que por ello también se incumple la norma. Asimismo, apuntaron a que este proyecto "desestabiliza" el modelo de la Carta del Paisaje aprobada en junio de 2010 por los agentes políticos, sociales y económicos matarrañenses para promover la mejora del paisaje. Añadieron que el sector turístico, amenazado por el proyecto, ha pasado de 800 plazas hosteleras en 2003 a las 2.500 que existen en la actualidad creando un total de 300 puestos de trabajo directos.