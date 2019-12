Masivo respaldo para exigir "responsabilidades y respuestas" por el triple crimen de Andorra

"¿Por qué se dejó campar a sus anchas durante nueve días a un criminal que había disparado a matar sin mediar palabra a dos hombres en Albalate y además con un calibre que solo se emplea en Italia e Israel? ¿Por qué se permitió que los bajoaragoneses siguieran acudiendo a sus masicos cuando había un asesino suelto? ¿Por qué no se hizo caso de las 30 denuncias de los días siguientes? ¿Por qué no se desplegó un dispositivo con cuerpos de seguridad especializados para atrapar al criminal y evitar una tragedia?" Son muchas las preguntas abiertas dos años después de los asesinatos en Andorra del ganadero José Luis Iranzo y los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero a manos de Norbert Feher y este sábado, amigos y vecinos de las tres víctimas se concentraron en la plaza del Regallo de Andorra para honrar su memoria. "Han recibido muchas palmadas en la espalda y promesas políticas pero las explicaciones no han llegado", según se afirmó durante el acto, en el que se leyeron tres manifiestos de la viuda de Caballero, de la familia y amigos de Romero y de la plataforma Amigos de Iranzo. Antes el CEA Ítaca acogió la mesa redonda ‘Sombras dos años después del triple crimen’.

Lejos de rendirse, cerca de 2.000 personas salieron a la calle para denunciar que "no se han dado explicaciones pero tampoco se han asumido responsabilidades entre los altos mandos, que siguen en sus puestos; ni se han cambiado protocolos ni se ha incrementado la seguridad. La escasa plantilla de la Guardia Civil se verá mermada próximamente con traslados y sigue sin haber un solo cuartel en toda la provincia de los 32 que existen que abra las 24 horas al día" se denunció. Una situación que contrasta con la vecina provincia de Zaragoza, donde de los 49 puestos, al menos siete sí abren todo el día. "Seguimos aquí para saber todo lo que se hizo y lo que no en esos nueve días, se depuren responsabilidades, cambien protocolos, que la mentira y el desprecio a la ciudadanía no siga siendo la norma, que la clase política entiende que se debe a sus ciudadanos.... porque todavía creemos que se puede honrar las muertes logrando que sirvan al menos para mejorar nuestras instituciones, como ciudadanos, como políticos y como sociedad. No nos rendiremos hasta que tengáis la justicia que os merecéis". Así concluía el manifiesto que leyeron los Amigos de Iranzo en el Regallo.

"Falta de medios"

Todo un pueblo que tal día como este sábado hace dos años se quedó con las calles vacías y con vecinos encerrados donde les pilló la noticia de que un asesino con tres pistolas andaba suelto y nadie sabía dónde se escondía. No fue hasta después de los asesinatos cuando llegaron a la zona medios especializados que, entonces se dijo, iban a desplegarse al día siguiente. "La falta de medios y de un protocolo serio siguen sin entenderse ahora", se repitió este sábado.

La viuda de Caballero, Noelia Lorén, dijo que su pareja trabajaba con un chaleco dos tallas menor y que los dos disparos más letales los recibió por la zona que debería estar cubierta; y los guardias tenían directrices dispares pese a estar en el mismo operativo. Mientras los de Andorra tenían la orden de "estar preparados para disparar", los de Alcañiz "lo único que hacían era mirar como niños por ventanas y tapias de los masicos".

También el padre de Iranzo criticó muy emocionado al máximo mando de la zona, de quien dijo que "los llevó al matadero". "Muchas han sido las palabras de aliento y promesas de nuestros políticos y las explicaciones no han llegado. No conocemos el dispositivo, si es que lo hubo; ni comprendemos por qué no saltó la voz de alarma cuando nueve días antes el autor de los hechos disparó a sangre fría con una clara intención de matar. No entendemos por qué no se activaron todos los medios disponibles ni por qué se separaron los guardias civiles que acudieron al aviso de disparos ni se ha llamado a declarar a las personas que detuvieron al asesino", se preguntaron Rocío y Óscar, hermanos de Romero.

Las 87 preguntas presentadas una y otra vez por la plataforma en la Subdelegación del Gobierno sobre el dispositivo que se llevó a cabo entre los días 5 y 14 siguen sin recibir respuesta alegando que "las explicaciones tienen que llegar de sede judicial".

Sin embargo, en el procedimiento judicial no se ha sumado la causa de Albalate, y los vecinos insisten en que no se está estudiando qué ocurrio durante esos nueve días, qué estaba haciendo un criminal como Feher en un territorio como el Bajo Aragón, cuáles eran sus intenciones ni si tenía cómplices que le habían ayudado a salir de Italia. Esta semana se ha conocido la absolución de las cuatro personas que insultaron en Twitter a los agentes, lo que ha causado un gran estupor. Los concentrados también mostraron su queja, además, porque la Subdelegación del Gobierno en Teruel, primero con el PP y ahora con el PSOE, no ha respondido a las 87 preguntas. En las Cortes de Aragón también se aprobaron varias iniciativas "que han quedado en papel mojado".

Pese a este desamparo, ayer se constató una vez más que los allegados de Iranzo, Romero y Caballero y toda la sociedad bajoaragonesa "seguimos reclamando que se haga justicia".