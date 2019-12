La alcaldesa de Teruel justifica pasar de uno a tres ediles liberados por el "volumen" de gestión del Ayuntamiento

La alcaldesa de Teruel, la popular Emma Buj, justifica el drástico incremento de la partida destinada en los presupuestos del Ayuntamiento a retribuir a los concejales por sus dedicaciones exclusivas o parciales a la gestión municipal, porque, a su juicio, «redundará en beneficio del ciudadano al mejorar los servicios». El capítulo dedicado a remunerar a los miembros de la corporación en el borrador presupuestario de 2020 presentado por el equipo de gobierno PP-Cs asciende a 225.887 euros, cinco veces más que los 43.848 de 2019. Frente a solo un edil liberado en la anterior Corporación, la actual tiene tres, además de otros cuatro con dedicación parcial. Las cifras pulverizan las de la legislatura con más concejales asalariados, que no pasó de una dedicación exclusiva y tres parciales.

Buj ha aclarado que aunque la subida de la partida para retribuir a los concejales por su dedicación al Ayuntamiento «puede parecer espectacular», el incremento se compensa con una reducción de los pagos en concepto de asistencia a plenos y comisiones, de los que quedan excluidos los ediles liberados total o parcialmente. La alcaldesa ha afirmado que es «cuidadosa» en cuanto al gasto del dinero público. Ha aclarado que el concejal delegado de Urbanismo asumirá labores de coordinación de este departamento que correspondían a un funcionario cuya plaza se amortiza, con lo cual se ahorra un sueldo en personal.

Emma Buj ha añadido que el Ayuntamiento de Teruel tiene un «volumen» de trabajo que justifica la liberación de tres concejales del equipo de gobierno PP-Cs. En su opinión, también los portavoces requieren de una dedicación parcial «porque si quieren hacer bien su trabajo tienen que dedicar muchas horas al Ayuntamiento».

Los tres concejales con dedicación exclusiva reciben una retribución bruta anual de 43.968 euros anuales y los que tiene dedicación parcial, de 21.984. Los liberados del equipo de gobierno son los delegados de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado (PP); y Hacienda, Rocío Feliz de Vargas (PP). También tiene dedicación exclusiva el delegado de Deportes, que corresponde a Cs pero que está vacante porque el titular de este área, Francisco Blas, acaba de dimitir al trascender que se había apropiado de dinero de un bolso que se encontró olvidado. Carlos Aranda tomará el relevo de Blas –y la retribución– a partir del próximo martes.

Las dedicaciones parciales corresponden a los portavoces del PP, Javier Domingo; Vox, Alejandro Nolasco; Ganar Teruel, Anabel Gimeno; y Espacio Municipalista, Zésar Corella. El portavoz del PSOE, Samuel Morón, tiene dedicación parcial a la presidencia de la Comarca de Teruel. Tampoco cobran sueldo del Ayuntamiento la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, Ramón Fuertes (Cs), ambos diputados provinciales y con dedicación exclusiva a la DPT.

El portavoz del PAR, Julio Esteban, se muestra muy crítico con el incremento de concejales liberados y resalta que llega en un presupuesto a la baja. El borrador presupuestario de PP-Cs para 2020 asciende a 35 millones de euros, frente a los 39 de 2019. La concejala de CHA, Marisa Romero, considera por su parte justificadas las semiliberaciones de sus homólogos de otros partidos, pero señala que su trabajo es incompatible con esta solución.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, José Polo, apoya el incremento de uno a tres concejales liberados por el equipo de gobierno para mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento y «dinamizarlo». Añade que, en la anterior corporación, las asociaciones vecinales tenían dificultades para encontrar interlocutores políticos para tramitar los asuntos y para el «seguimiento» de los expedientes.

Polo advierte, no obstante, de que el notable aumento del número de ediles con dedicación laboral al Ayuntamiento debe traducirse «en más agilidad en el funcionamiento municipal y, de momento, esto no se ha producido». Respecto a los portavoces de la oposición, no entró a valorar su conveniencia.

Al coste de los salarios hay que sumar, dentro de los costes derivados de los miembros de la corporación, los pagos a la Seguridad Social, que pasan de 72.665 euros en 2019 a casi el doble, 133.512 euros. Por el contrario, la partida para pagar la asistencia a plenos y comisiones decrece de 275.000 en 2019 a 255.000. En total, los costes de retribución de los concejales –salarios, seguridad social y asistencias– pasa de 680260 a 950.849 euros, un 40% más. La aprobación del presupuesto de 2020 está prevista para el próximo día 20.