La entrada de Teruel Existe en las Cortes sitúa a la provincia en el mapa político

Querían dar visibilidad a los problemas de la provincia de Teruel y lo han conseguido con creces. La meteórica entrada de Teruel Existe en las Cortes Generales ha hecho que la prensa nacional e internacional haya puesto el foco en el fenómeno social y político en que se ha convertido esta plataforma ciudadana que lleva 20 años reivindicando inversiones para la España despoblada.

Ha sorprendido que tras una campaña electoral bajo mínimos, preparada en apenas dos meses y sin el respaldo de una estructura de partido, Teruel Existe se haya estrenado con tres representantes –un diputado y dos senadores– de los siete que hay en juego en el territorio y se sitúe como primera fuerza política en la provincia turolense, por delante de los partidos tradicionales del PSOE y el PP.

En solo cuatro días, desde el lunes poselectoral hasta el pasado jueves, el diputado electo de Teruel Existe, Tomás Guitarte, concedió 40 entrevistas a medios de comunicación, muchas más, proporcionalmente en el tiempo, que en las dos décadas de movilizaciones en la calle que lleva la plataforma ciudadana. Los británicos ‘The Times’ y ‘The Guardian’ o el japonés ‘Asahi Shimbun’ son solo algunos de los diarios extranjeros que se han sumado a los periódicos, emisoras de radio y televisiones nacionales para sacar a la palestra el desequilibrio económico y demográfico del territorio español.

En esos reportajes aprovechó Guitarte para mostrar su pueblo, Cutanda –paradigma de la despoblación con 49 habitantes–, las deficientes carreteras que surcan la provincia, la vía única del tren entre Zaragoza, Teruel y Valencia o, en positivo, el potencial turístico que encierra el paisaje del Maestrazgo. "Estamos desbordados, ha sido una explosión, no hemos parado ni un segundo", explicaba Guitarte, con su teléfono móvil colapsado desde la noche electoral. No obstante, el pronto diputado de Teruel Existe se mostró convencido de que la repentina difusión de las demandas de la provincia resultará a esta "muy favorable".

La única novedad

La incursión de Teruel Existe en el Congreso y el Senado –bajo la fórmula de una agrupación de electores– ha sido la única novedad en un proceso electoral calcado, por lo demás, tanto en actores como en resultados, del 28A. Además, la atomización del tablero político hace que el escaño de Teruel Existe en la Cámara Baja sea tan necesario como cualquier otro para la formación de Gobierno.

Como destaca Francisco Juárez, miembro de la plataforma ciudadana desde sus inicios, la tarde del pasado jueves, cuando el PSOE se reunió con Teruel Existe en el Congreso de los Diputados en busca de apoyos a su preacuerdo PSOE-Unidas Podemos, "se pusieron sobre la mesa, por primera vez en la historia, las demandas que durante 20 años ha estado formulando ante el Ejecutivo central la coordinadora ciudadana".

Teruel Existe confía ahora en que el súbito interés que ha despertado en todo el mundo su transformación en fuerza política y los buenos resultados electorales cosechados tenga traslación en los presupuestos estatales, de manera que estos incluyan partidas para descongelar los muchos proyectos prometidos para la provincia en las últimas décadas. "No puede seguir habiendo dos españas, una desarrollada y la otra no", subraya Tomás Guitarte. "No vamos a permitir –continúa– que siga abandonada una parte del país, eso es anticonstitucional".

Para Joaquín Egea, que dejará en breve su puesto de técnico en electromedicina en el hospital comarcal de Alcañiz para ocupar uno de los dos escaños en el Senado, "la provincia se va a oír por fin en el Parlamento y eso debe verse reflejado en las cuentas estatales".

Beatriz Martín, quien también ha salido elegida como senadora de Teruel Existe, confiesa que no esperaba "tal impacto" social tras los resultados electorales. Afirma, por ello, sentirse "muy orgullosa" de la gran respuesta ciudadana dada a la candidatura de la plataforma, un respaldo que atribuye "al hartazgo de la población por las continuas promesas incumplidas de los políticos y al enorme trabajo hecho desde la coordinadora en sus 20 años de vida".

El ferrocarril de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo por Teruel y las autovías A-68, A-40 y A-25 están en los primeros puestos del listado de demandas de Teruel Existe, pues, para Tomás Guitarte, su ausencia es la culpable del aislamiento que padece la provincia, el problema "de raíz" de este territorio.

Pero también y en el mismo orden de importancia, está la reindustrialización de Andorra, un municipio que verá cerrar su central térmica muy pronto tras 40 años de funcionamiento. Guitarte califica de "sangrante" que la clausura de la planta haya avanzado en los últimos meses mientras el Gobierno en funciones no aporta soluciones al no haber nuevos presupuestos.

Trabajo en equipo con apoyo informático, clave organizativa

A falta de perfilar su organización, Teruel Existe cree que la clave de su funcionamiento para cumplir con su representatividad en el Congreso y el Senado será la creación de grupos de trabajo sectoriales que analicen la postura a adoptar ante los distintos temas surgidos en el curso político. Para evitar reuniones presenciales, no siempre posibles, la plataforma quiere contar con sistemas de apoyo informático. Si las Cortes debaten asuntos de carácter ideológico, la máxima de Teruel Existe será moverse dentro del marco de la Constitución y de la Carta de los Derechos Humanos, cuando no optar por la neutralidad. No obstante, si el resto del arco parlamentario alcanza la unanimidad, la agrupación de electores valorará sumarse a esa opción.

Teruel Existe no tiene, hoy por hoy, una sede. Alquiló un local durante la campaña electoral para no seguir de prestado en el de una asociación vecinal, pero lo ha dejado tras las elecciones. Su precariedad en instalaciones contrasta con el aumento de sus ‘socios’ en un 40%, tras haberse sumado decenas de jóvenes nada más convertirse en agrupación de electores.