Tomás Guitarte: "Si Sánchez pide nuestro voto, queremos la A-68 y el eje ferroviario"

Si, como es previsible, Pedro Sánchez intenta formar gobierno y se dirige a Teruel Existe en busca de su voto para la investidura, ¿que condiciones le pondrán para apoyarle?

Que adquiera el compromiso de cumplir las promesas que hay con Teruel y que están pendientes. Una de las prioridades podría ser un pacto de estado contra la despoblación. Él mismo lo anunció en Teruel, con lo que no le debería ser difícil asumirlo, pero debe incluir un mecanismo estable de financiación, con el 7% de los ingresos por IRPF y de sociedades y, respecto de la UE, un tratamiento similar al de Canarias. Su duración debe ser de entre 20 y 30 años. Ese sería un requisito que afecta a toda España, pero para Teruel pediríamos que se avance en la A-68 licitando todos los proyectos pendientes y en el eje Cantábrico-Mediterráneo.

¿Se fiará de la palabra de Pedro Sánchez?

Todo ha de quedar plasmado en un documento y priorizado en los presupuestos. No buscamos un pacto de legislatura, sino acuerdos puntuales por la investidura, presupuestos o leyes.

¿Está satisfecho con el resultado cosechado el 10-N –un diputado y dos senadores– o le queda la espina clavada de no llevarse tres senadores, como solía ocurrir en la provincia con la fuerza ganadora en el Congreso?

Esa era nuestra aspiración más alta, pero estamos más que satisfechos con el resultado. Lo que más nos congratula es estar en las dos cámaras. Dos senadores pueden tener una influencia más clara que la mía como diputado.

¿Prevé un efecto contagio de la agrupaciones de electores en la España Vaciada?

No lo buscamos, pero el resto de las plataformas nos han tomado como referencia. Teruel Existe puede ser un anticipo de lo que puede suceder en otras provincias. Que haya más candidaturas depende de la voluntad del Gobierno de implementar las políticas que se reclaman. Si lo hace, no hará falta que las plataformas den ese paso. Es cierto que si no se hace nada, tienen la determinación de avanzar. No están dispuestas a que los territorios se abandonen. No queríamos dar este paso. Hubiéramos preferido que los gobiernos hubieran tomado las medidas necesarias, pero pasan décadas sin soluciones y no nos queda otro camino. Para muchos gobiernos, no hay un problema hasta que no llega al Congreso. Lo lógico es que atiendan los problemas, pero no funciona a así.

Mientras llegan esas candidaturas, ¿está dispuesto a ser su voz en el Congreso?

Nos ofrecemos a transmitir sus demandas. A nosotros se nos percibe como la voz de la España Vaciada, de la que fuimos impulsores con Soria. Estoy dispuesto a ser la voz de las provincias despobladas, si me lo piden. No vamos a imponer nuestro liderazgo a nadie. Defenderemos el documento de la España Vaciada, que busca el reequilibrio territorial y luchar contra la despoblación, porque son consustanciales a Teruel Existe.

Visto el éxito del 10-N, ¿se plantea Teruel Existe organizar agrupaciones de electores para otras convocatorias electorales?

Se constituyó solo para el 10-N. No nos hemos planteado concurrir a otros comicios, pero dependerá de que los políticos hagan lo necesario para que no tenga que intervenir la ciudadanía.

¿Más allá de la lucha contra la despoblación y por las infraestructuras, qué postura tomará respecto a asuntos con gran carga ideológica, como las relativas a la eutanasia, la violencia machista o la reforma laboral?

Los asuntos de gran calado ideológico no son tantos, quizá dos o tres por legislatura. Si se plantean, analizaremos las propuestas y si existe un gran pacto nacional nos sumaremos. Si hay discrepancias políticas importantes, aplicaremos la neutralidad ideológica y la abstención. Otra cosa son las cuestiones relativas a sanidad, educación o empleo, que son de importante repercusión territorial.

¿Cuál es su postura respecto al problema separatista catalán?

Nuestro marco de referencia es la Constitución. Si ese caso desemboca en un debate ideológico y hay unanimidad parlamentaria, nos sumaremos, si no, nos abstendremos.

Hemos llegado al 10-N por el bloqueo político. ¿Cómo piensan contribuir a superarlo?

Queremos facilitar la gobernabilidad. Negociaremos con quien esté en condiciones de gobernar un compromiso para asumir los déficits que presenta la provincia. No queremos obstaculizar. Nada nos escandalizó más que ver en la última legislatura como se perdía el tiempo en discusiones mientras un problema real como el cierre de la térmica de Andorra avanzaba. Colmó el vaso de la paciencia saber que la térmica cierra en junio de 2020 y el convenio prometido para la transición justa no se aprobaba por falta de gobierno. Puede que se apruebe tras el cierre, algo totalmente inaudito. La vida real sigue, no se puede seguir enredando en la constitución del gobierno.