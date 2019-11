Alumnos de FP de Teruel se movilizan para que los bomberos de la Diputación les puedan dar clase

Los alumnos de Coordinación de Emergencias y Protección Civil –una titulación de Formación Profesional del instituto Francés de Aranda de Teruel– están en pie de guerra para reclamar la continuidad de uno de sus profesores, que es bombero del parque de extinción de incendios de Teruel y tiene que abandonar las clases por incompatibilidad con su trabajo.

Los estudiantes han remitido cartas en busca de una solución al Departamento de Educación, al presidente de la Diputación Provincial –de la que depende el servicio de extinción de incendios–, al director del instituto Francés de Aranda, al Justicia de Aragón y a la Subdelegación del Gobierno. Demandan una prórroga de la actividad docente del bombero Miguel Ángel Górriz, al considerar que lleva a cabo una excelente labor educativa.

Los estudiantes, que se muestran "indignados" con la salida de Górriz, critican que mientras que este bombero tiene que cesar como profesor por el régimen de incompatibilidades aplicado a los bomberos de la DPT, los alumnos reciben clases de un funcionario del consorcio de extinción de incendios de Segorbe (Castellón). Consideran contradictorio que, aunque utilizan las dependencias y equipos del parque de Teruel para las prácticas, no puedan recurrir al personal de este mismo servicio como profesorado.

Los alumnos de grado medio y superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil –ochenta en total– consideran que la baja del bombero turolense rebajará la calidad de la formación que reciben con el curso ya avanzado. En la carta remitida a las instituciones, reclaman una solución administrativa "urgente" para que los operarios de los servicios de emergencias de la provincia "puedan colaborar en las formación y prácticas" de FP sin incurrir en incompatibilidades. Señalan que esta solución permitirá también dar a conocer a "futuros empleadores" las capacidades adquiridas en los estudios de FP.

Una alumna de Emergencias explica que Miguel Ángel Górriz dio el pasado jueves "su última clase" ante el enfado del alumnado, porque durante su trayectoria educativa ha demostrado ser "un gran profesional". La estudiante afirma que con este bombero ha "aprovechado las clases de FP más que nunca".

Los alumnos amenazan con radicalizar su postura si Górriz no regresa a las aulas y no se consigue una solución administrativa para que los profesionales de los distintos servicios de emergencias turolenses puedan impartir las clases y aportar su experiencia. Una estudiante apunta la posibilidad de poner en marcha una recogida de firmas o un "plante" si la situación no se reconduce porque es "urgente" que el bombero regrese al Francés de Aranda.

Desde el Departamento de Educación admitien que el problema existe, pero lo achacan a que la docencia es incompatible con el régimen de exclusividad de los bomberos. Una portavoz de la DPT señaló, por su parte, que la institución está "estudiando" cómo resolver la situación para que los empleados del servicio de extinción de incendios puedan dar clases en el curso de Emergencias y Protección Civil sin incurrir en incompatibilidad.

Una de las alumnas promotoras de la movilización lamenta que, aunque el pasado 29 de octubre remitieron la carta para recabar la continuidad de Miguel Ángel Górriz y una solución general para que los profesionales de los servicios de emergencias turolenses puedan impartir clase, no hayan obtenido ninguna respuesta directa.

Górriz imparte la asignatura ‘Supervisión de la intervención en riesgos producidos por fenómenos naturales’. La carta en la que sus alumnos piden "una prórroga extraordinaria" de su labor pedagógica considera "frustrante" su salida por tratarse de "un gran especialista". Denuncia que a bomberos de otras comunidades «no se les aplican» las mismas restricciones por incompatibilidad.

La misiva añade que la incorporación de profesorado sin experiencia práctica en emergencias "merma mucho" la calidad formativa, porque son personas "que no han participado nunca en la gestión" de emergencias.